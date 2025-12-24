Un gigante de Europa habría invitado a Boca a jugar un amistoso en el viejo continente: qué respondió el club

En el programa Sport 990 de radio Splendid 990, el periodista Martín Costa dio detalles de la invitación de un importante club.

Boca habría recibido una importante invitación de un club europeo con el cual tiene un vínculo sentimental importante debido a una figura histórica del fútbol mundial que ha pasado por ambas instituciones, marcando un legado impresionante y que ha sido reconocido a nivel mundial.

Diego Armando Maradona es la figura en común que generó un lazo especial entre el xeneize y el Napoli. Esa cercanía se traduce en una gran relación, a punto tal que el elenco italiano habría invitado al elenco de La Ribera a disputar un partido amistoso que podría jugarse en 2026.

“ Hay un club europeo que quiere, a mitad de año, que Boca vaya a jugar un amistoso. El tema es que Boca no le responde. Apareció una propuesta por una persona muy conocida, Boca quedó en responder y ellos quieren ver cuanto antes porque el partido tendría algo de emocional”, contó el periodista especializado en el club Martín Costa durante su presencia en el programa Sport 990 que se emite por radio Splendid 990.

Boca-Napoli

Sumado a esto, confesó: “El Napoli sé que está en una situación con el estadio bastante compleja. Su presidente quiere tirar el estadio abajo y hacer uno nuevo. No sé si está en refacciones y a mitad de año… cuando estemos en época post-Mundial, pretenden que Boca vaya a jugar a Italia“,

Definieron los bombos de la Libertadores 2026: cuál le tocó a Boca

La Copa Libertadores ya tiene confirmado a 47 clasificados a la próxima edición de la competición. Con el sorteo de las fases preliminares ya efectuado, quedaron definidos los 28 equipos que se aseguraron un lugar en la fase de grupos. Y así, ya se conocen los bombos para el sorteo definitivo, que tendrá a Boca como único argentino cabeza de serie.

Corinthians ganó la Copa Brasil y será una amenaza desde el bombo 2, mientras que Liga de Quito se aseguró un lugar por Ecuador e integrará el bombo 1. Los cuatro que lleguen de las fases previas irán al bombo 4, lugar por el que compite Argentinos Jrs. y donde estarán los novatos Platense e Independiente Rivadavia como representantes de la Argentina.

Los otros equipos de nuestro país, de acuerdo al ranking Conmebol, ocuparán el bombo 2 (Estudiantes y Lanús) y el 3 (Rosario Central).

image

Las fases previas la disputarán Argentinos, The Strongest, Nacional de Potosí, Botafogo, Bahía, O´Higgins, Huachipato, D. Tolima, Independiente Medellín, Barcelona, U. Católica, Guaraní, 2 de Mayo, Sporting Cristal, Alianza Lima, Liverpool, Juventud de las Piedras, Carabobo y D. Táchira.

Cómo está integrado cada bombo

Como siempre, en el bombo 1 encontramos a los cabezas de serie. En esta oportunidad, aquí encontramos a tres clubes brasileños, dos uruguayos, dos ecuatorianos y a un argentino. Flamengo, actual campeón de la Libertadores estará acompañado por el Palmeiras, actual subcampeón y 1° del ranking CONMEBOL. También forma parte Boca por ser el mejor argentino rankeado en el fútbol sudamericano. Completan Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Al bombo 2 lo integran equipos que se encuentran entre los puestos 17 y 32 del ranking CONMEBOL. Aquí se ubica Libertad, el mejor paraguayo rankeado; Estudiantes, actual campeón del fútbol argentino; Cerro Porteño; Lanús, actual campeón de la Copa Sudamericana; Corinthians, campeón de la Copa de Brasil; Bolívar; Cruzeiro y Universitario de Perú.

image

En el bombo 3 están Junior de Barranquilla, la U. Católica de Chile, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo, Deportivo La Guaira y Cusco. Completan el bombo 4 Universidad Central; Platense, el peor rankeado estando en el 223; y los que tendrán su debut en Libertadores, Independiente Rivadavia y el Mirassol de Brasil. Una vez completada las primeras fases eliminatorias, se sumarán los equipos ganadores.

El martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente). La fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero (acá empezará la acción para Argentinos). Mientras que la Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

image

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre.