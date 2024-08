Un gol anulado y dos expulsados en un picante clásico entre Racing e Independiente

Racing fue superior a Independiente y tuvo un hombre de más durante buena parte del encuentro, pero el clásico de Avellaneda culminó sin emociones en la Liga Profesional. La Academia no logró capitalizar su superioridad numérica pese a que acorraló al Rojo; y la visita no estuvo fina en las pocas oportunidades que tuvo. Con este resultado, el elenco comandado por Gustavo Costas se alejó de la punta del campeonato y los de Julio Vaccari no pudieron escalar en la tabla de posiciones.