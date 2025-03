Un ídolo de Boca destrozó a Riquelme por su gestión como presidente

En una reciente entrevista con Dupla Técnica, el exdefensor de Boca diferenció al Riquelme futbolista del Riquelme dirigente y fue contundente en su análisis. “Es público que a mí no me satisface su gestión. Es el segundo año consecutivo que el club no juega la Copa Libertadores”, expresó el exfutbolista.

Riquelme 1.jpg Carlos Mac Allister

Mac Allister sobre Riquelme: "Es el mejor jugador de la historia de Boca, pero su gestión no es buena"

A su vez, amplió su crítica en relación con la política de incorporaciones y los resultados obtenidos a nivel internacional: “En los seis años que lleva como dirigente no se ha tenido éxito en las incorporaciones ni tampoco a nivel internacional. No quiero decir que los que están ahora son unos chorros ni unos atorrantes, simplemente digo que no me parece una buena gestión”.