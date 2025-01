Un ídolo de Brasil salió a pegarle con los tapones de punta a Neymar

Rivaldo-Post.jpg

Y sumó: "Con todo el respeto y admiración que le tengo, puedo decir 100% seguro que esto no pasaría. En aquel entonces, estaba tan concentrado, decidido y hambriento por conquistar el título mundial que nadie, por muy bueno en el pico de mi carrera, podía tomar mi posición".

Para cerrar, intentó bajar la espuma al evidente malestar: "Lo digo con mucho cariño y respeto, pero también con la confianza de quienes vivieron ese momento y saben lo duro que lucharon para ser campeones del mundo". Dos horas más tardes del posteo dedicado por Rivaldo cargado con un claro mensaje, Ney le envió un mensaje a través de los comentarios.

"Tómalo con calma amigo... Todos los jugadores brasileños que han jugado en la Copa, 100% dedicados y concentrados... algunos lograron el objetivo final, otros lamentablemente no y es parte del fútbol. Siempre te he respetado y nunca voy a tomar el crédito de quién eres para el fútbol brasileño... solo fue una elección entrar a los tres y no quieres que me lleve a Ronaldo y Ronaldinho verdad", escribió en su descargo el excompañero de Messi en el Barcelona junto a emojis que representan risas.

Ney-Rivaldo.jpg

Neymar contó la verdad de la interna entre Lionel Messi y Mbappé en el PSG

Hace algunos años atrás el mundo del fútbol habló por completo del Paris Saint Germain, el poderoso equipo francés con la billetera qatarí que en aquel momento tenía en su plantilla a Neymar, Kylian Mbappé y había cerrado la llegada de nada más y nada menos que Lionel Messi. Un súper equipo con tres de los mejores jugadores del mundo.

Sin embargo, la cosa no fue fácil, ya que los resultados deportivos nunca lograron convencer a los fanáticos ni a la dirigencia del equipo que invirtió millones y millones. Pero además de eso, la guerra de egos que había en ese plantel no era fácil de sobrellevar, con jugadores tan renombrados y de tanta jerarquía. En las últimas horas, el talentoso brasilero habló de la llegada de Leo y su choque con el francés.

Neymar sobre la tensión entre Messi y Mbappé

Neymar rompió el silencio sobre lo que ocurría puertas adentro del vestuario del PSG. En una charla con el exjugador Romario, el astro brasileño reveló cómo la llegada de Lionel Messi en 2021 alteró la dinámica del equipo, especialmente con Kylian Mbappé, quien mostró actitudes de "celos" según el exdelantero parisino.

Lionel Messi y Neymar 2.jpg

“Al principio, Kylian y yo teníamos una relación increíble, casi de hermanos”, explicó Neymar. Sin embargo, todo cambió con la incorporación de Messi. Según el brasileño, Mbappé no habría tomado bien la llegada del argentino y habría tenido conflictos por el protagonismo compartido.

"Lo llamaba ‘Golden Boy’ porque siempre veía su potencial. Era un chico que iba a mi casa, cenábamos juntos y hablábamos mucho. Pero cuando llegó Messi, creo que se puso un poco celoso. Era como si no quisiera compartirme con nadie. A partir de ahí, empezaron las peleas y los problemas entre nosotros”, confesó Ney respecto de su relación con Kiki.

El delantero brasileño señaló que los egos en el vestuario fueron uno de los mayores problemas del equipo y terminaron afectando el rendimiento colectivo, especialmente en la búsqueda de la Champions League, un objetivo que nunca se logró.

Neymar y toda la interna del PSG en aquellos años

messi neymar mbappé.jpg

El actual delantero del Al Hilal de Arabia Saudita continúo relatando la guerra de egos del plantel: “Es bueno tener egos, pero hay que saber que no juegas solo. En el PSG había demasiados egos grandes y eso nos pasó factura. Si nadie corre y nadie ayuda, es imposible ganar algo importante”.

Neymar también reflexionó sobre su paso por el PSG y lamentó no haber alcanzado su potencial máximo debido a lesiones constantes. Afirmó que, de no haber estado limitado físicamente, podría haber ganado un Balón de Oro.

Recordemos que después, el argentino y el brasilero casi que emigraron juntos en el 2023, donde uno fue a parar al fútbol árabe, mientras que el otro se desempeña en la Major League Soccer con el Inter Miami.