El ninguneo de una figura del Barcelona a Lionel Messi que despertó polémica

La eterna discusión sobre quién fue el mejor futbolista de la historia entre Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Pelé ha dividido opiniones durante décadas. Sin duda los tres íconos del fútbol mundial trascendieron fronteras, dejando un legado imborrable tanto dentro como fuera de las canchas. Y aunque la respuesta parece ser difícil de responder, uno pensaría que en Barcelona tendrían mayor preferencia por el nacido en Rosario, algo que al parecer no es tan claro para todos.

Messi 1.jpg Lionel Messi con la camiseta del Barcelona

Ni Messi, ni Maradona, ni Pelé

La respuesta de Dani Olmo no pasó desapercibida y generó un sinfín de reacciones, especialmente entre los hinchas de Boca. No es común que un jugador europeo, formado en la estructura del Barcelona y con experiencia en clubes de primer nivel como el RB Leipzig, destaque a una figura del fútbol argentino que no tuvo un impacto significativo en Europa. Sin embargo, el legado de Juan Román Riquelme ha demostrado ser tan profundo que incluso marcó a futbolistas de generaciones posteriores.

El exfutbolista argentino dejó una huella imborrable en Boca Juniors, donde se consolidó como ídolo indiscutido. Su paso por Europa fue breve y algo opacado en el Barcelona, principalmente por su mala relación con Louis van Gaal durante la temporada 2002/03. No obstante, encontró su lugar en el Villarreal, donde brilló y llevó al equipo a instancias históricas en la Champions League.

Messi 2.jpg Dani Olmo

El fanatismo de Dani Olmo por Riquelme y Boca

Este legado fue clave para que Olmo, a pesar de haber nacido en Terrassa y haberse formado en La Masía, se declarara admirador de Román. La conexión de Riquelme con el juego pausado, la visión de campo y la magia en sus pies dejó una marca imborrable en Olmo, quien supo apreciar ese estilo único.

Lo más llamativo es que no fue la única referencia de Dani Olmo hacia Boca durante la charla con Adri Contreras. En un desafío donde debía responder incorrectamente sobre el próximo campeón de la UEFA Champions League, el futbolista sorprendió al elegir al Xeneize. Aunque el contexto del juego era humorístico, este guiño no pasó desapercibido para los fanáticos del club argentino, que rápidamente viralizaron el momento en redes sociales.