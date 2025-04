Deportes La Mañana fútbol Un jugador del fútbol argentino reconoció que lo representaba la barra brava de su club

Emiliano Vecchio recordó su paso por Rosario Central y contó cómo en su juventud la barra brava manejaba la institución.







La barra brava de Central, acusada de manejar el fútbol del club.

Emiliano Vecchio, ex Racing, recordó su paso por Rosario Central en una entrevista con No Es Para Tanto y sorprendió con una fuerte declaración sobre la barra brava del club de fútbol rosarino. El ex Racing reveló que cuando era joven, la barra “manejaba a todos los jugadores” y que incluso debían “firmar” con ellos.

Al volver al club en 2020, durante la pandemia, lo hizo gracias al Kily González, lo que impidió que la barra —representada por Pillín Bracamonte, recientemente fallecido— interviniera. Sus dichos generaron una fuerte repercusión en redes sociales.

"La barra manejaba Central cuando era chico, manejaba a todos los jugadores. Tenías que firmar con la barra, no tenías opción. Cuando me voy en este momento, me representaba la barra", confesó el jugador durante la entrevista.