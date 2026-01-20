Un jugador de primera será operado por una arritmia cardíaca

Luego de lo ocurrido con el arquero suplente de Deportivo Madryn, otro futbolista profesional se vio afectado.

Otro jugador profesional con problemas cardíacos. Este martes se supo de un futbolista de primera división que deberá ser operado en las próximas horas. El defensor de Rosario Central Juan Cruz Komar será intervenido quirúrgicamente por una arritmia cardíaca y generó preocupación no solo en el “Canalla”.

El club rosarino informó del proceso médico al que deberá someterse el marcador central de 29 años y comunicó que la operación se llevará a cabo el jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires.

En 2024 , Komar, quien debutó con la camiseta de Boca en 2014, también fue operado del corazón , luego de una arritmia detectada en la revisión médica cuando estaba próximo a convertirse en refuerzo de Huracán.

Tras la afección cardíaca, el futbolista rosarino no vio acción en todo el segundo semestre del 2024 y regresó a las canchas a comienzos del 2025 de la mano de Ariel Holan, donde disputó la gran mayoría de encuentros y se afianzó como titular en el esquema del ex director técnico de Independiente.

Sin embargo, el nuevo problema encontrado en el corazón generó que el jugador deba volver a pasar por quirófano y poner en pausa su carrera profesional para recuperarse.

El parte médico de Rosario Central sobre Komar

“Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires. Depto. Médico Plantel Profesional”.

El arquero de Deportivo Madryn fue operado con éxito

Mauricio Nievas fue operado en el Hospital Británico con éxito y se espera la recuperación del futbolista cordobés.

El joven deportista tuvo un paro cardiorrespiratorio cuando entrenaba con el plantel días atrás y hace días viajó en el avión sanitario y según informan desde el club se espera la evolución en las próximas 48/72 horas.