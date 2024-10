Un periodista argentino contó el destrato de Garnacho en la gala del Balón de Oro

"Alfombra Roja, me avisan que viene. Pido hacerle una pequeña entrevista para Argentina .Pasa dos veces, le digo buenamente la clásica “Ale, puede ser un minuto para Argentina?”. Ni me mira y le dice a la chica de la organización que lo acompañaba: “sólo hago entrevistas en inglés”. Lo dice en español. Incluso le dio una entrevista a la televisión española en inglés", especificó el periodista.

"Ante este panorama, insisto en español y me dicen que no. Me negué a entrevistarlo. Mis colegas de Brasil y Francia, al lado mío, no podían entender la situación. Es como si Ederson o Martinelli o Paquetá pidieran hablar con la TV de Brasil en inglés", afirmó Raggi.

El corresponsal del evento valoró la actitud de otros que sí lo trataron bien. "Anoche entrevisté a Dibu Martínez (que también juega en Premier y es el mejor arquero del mundo por 2do año consecutivo) en perfecto español Mismo idioma y excelente predisposición de Rodri (otro de Premier) y Aitana, los grandes ganadores de la noche", detalló.

"No suelo hacer este tipo de posteos, pero todavía sigo sin entender su actitud. Quizás sea buen chico, tiene 20 años. Hasta podría ser mi hijo. En todo caso todavía está a tiempo de aprender a ser educado. Si alguien tuvo una experiencia similar con Garnacho, agradezco me la cuente. O una linda también, tampoco lo voy a demonizar. Los jugadores de fútbol habitualmente piden respeto de los periodistas. Yo también pido que me respeten a mí, porque yo no falto el respeto", sentenció el periodista.

Raggi quedó caliente

"Que ni me mires teniéndome al lado y te niegues a hablar en español para la TV Argentina siendo argentino y jugador de la Selección es algo que no voy a entender. Prefiero que me digas que no tenés ganas de hablar y listo, más fácil", advirtió Raggi.

"Tampoco me iban a cambiar la vida sus declaraciones. Pero es la actitud y las maneras lo que no puedo entender. Conozco muchísimos futbolistas educados y buena gente. Que ganaron todo. Quizás sea buen momento para Garnacho de mirarse en ese espejo", añadió.

Ante el reproche de algún usuario de X por haber ventilado el hecho, el periodista aclaró: "Cuento lo que sucedió. Si leés todo el hilo digo también que quizás es un buen pibe. Me sorprende su actitud absolutamente. No estoy pidiendo que lo cancelen. Creo que ser educado se le puede pedir a cualquiera".