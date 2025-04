Un reconocido periodista aseguró que Fernando Gago tiene los días contados en Boca

En un reciente streaming de Puerrul, conducido por Gastón Edul y el influencer Davoo Xeneize, el periodista de TyC Sports fue tajante sobre el panorama que enfrenta Gago: "Fernando Gago tiene todos los números como para no seguir en Boca". Según explicó Edul, el ciclo del entrenador quedó marcado por la eliminación temprana en la Fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima, un golpe del que el club no logró reponerse en términos de competencia internacional. El periodista reveló que si Boca no sale campeón del torneo, el propio Fernando Gago tendría la decisión de renunciar.