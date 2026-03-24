Una boxeadora recibió una dura piña que la dejó en coma: el video

La peleadora Isis Sio, de 19 años, estuvo en coma inducido producto de una piña de su rival en el primer asalto.

El mundo del boxeo sufrió una noticia que conmocionó a los amantes del deporte: Isis Sio , boxeadora de 19 años, estuvo en coma inducido por una piña de Jocelyn Camarillo en el primer asalto de la pelea inicial que tenía el evento organizado por ProBox TV en el Orange Show Center.

La joven deportista recibió un zurdazo letal, luego de una combinación de cuatro golpes, que la dejó inconsciente sobre la tabla y tuvo que ser atendida por los médicos ante las graves lesiones que sufrió. Producto de una situación de debilidad y afectada por los golpes, comenzó a convulsionar cuando era retirada del lugar.

Tras la situación compleja, fue trasladada al centro médico Loma Linda University Health para recibir un tratamiento. Luego del evento, el domingo por la tarde, la organización emitió un comunicado sobre la boxeadora de la categoría minimosca: "En nombre del CEO Garry Jonas y de toda la familia de ProBox, estamos orando por una pronta recuperación de Isis Sio", publicó la organización en sus redes sociales. "Nuestros pensamientos están con ella y su familia en este momento tan difícil", sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tribuna_bahia/status/2035878044955562409&partner=&hide_thread=false La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.



Convulsionó en el #ring y fue trasladada a cuidados intensivos. pic.twitter.com/VbBN22cShl — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026

Hace algunas horas, la organización reveló que despertó antes de 48 horas, salió del coma inducido pero no se sabe cuando será dada de alta: “Tenemos algunas noticias prometedoras que compartir. Isis ya no está en un coma inducido médicamente, se le ha quitado el ventilador, y ahora está respirando por su cuenta. Estamos esperando nuevas actualizaciones de su equipo médico”.

Por su parte, la rival de Sio expresó su apoyo para ella en su recuperación: "Toda la gloria a Dios. Vine preparada, lo di todo. Agradecida por el momento, pero mi corazón está con Isis y la tengo en mis oraciones y deseando que se recupere totalmente”.

Se chocó un cartel y casi se arranca un dedo: la escalofriante lesión de un jugador del Galatasaray

Las imágenes son impactantes. Una jugada que parecía no tener ningún tipo de riesgo terminó decantando en la importante lesión de un jugador que tuvo que ser asistido por los médicos una vez que se conoció la gravedad del daño en su cuerpo. Todo sucedió en el duelo entre el Liverpool y Galatasaray por la Champions League.

El futbolista atacaba por el costado izquierdo con la intención de desequilibrar para enviar el centro, pero no pudo concretar su escapada debido a que el balón se fue por la línea de fondo a pesar de correr para intentar llegar antes de la línea de cal. Debido al envión producto del deseo por llegar a tiempo, Noa Lang terminó frenando contra el cartel publicitario que rodea el campo de juego. Lo que parecía una situación normal terminó siendo una tragedia.

Inmediatamente se cortó el dedo pulgar de su mano derecha, generándole un dolor fuerte reflejado en sus gritos estremecedores y con la imagen de sus rivales impresionados por lo que estaban viendo. Rápidamente lo asistieron y tuvo que salir del partido en camilla para luego realizarle una intervención quirúrgica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FanaticosGMV/status/2034626199738089789&partner=&hide_thread=false #FanáticosPlus | El atacante del Galatasaray, Noa Lang, sufrió una grave lesión en la mano derecha tras quedar su dedo atorado en la publicidad del estadio.



Fue atendido de inmediato y abandonó el partido entre evidentes gestos de dolor. pic.twitter.com/JtJS4x2QW3 — Fanáticos + (@FanaticosGMV) March 19, 2026

Tras el encuentro, el club turco lanzó un comunicado: "Nuestro jugador Noa Lang, que atravesó una lesión en la segunda parte del mismo partido, sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico".

Noa Lang

Horas más tarde el jugador lanzó un posteo a sus redes sociales en la camilla junto a dos profesionales de la salud. Según dio a conocer en su cuenta la operación fue exitosa: " La cirugía salió bien. Gracias por todos los mensajes. Cosas que pasan". Finalmente, a pesar de los rumores en la prensa turca, no le habrían amputado el dedo.