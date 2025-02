Una estrella de la NBA fue traspasado y explotó: "Es como la esclavitud moderna"

La NBA está sacudida como nunca por los traspasos a mitad de temporada. El bombazo de Luka Doncic a los Lakers y Anthony Davis a Dallas fue el más relevante de los cambios, pero no el único. El miércoles por la noche los fanáticos del mejor básquet del planeta volvieron a copar las redes sociales hablando de la llegada de Jimmy Butler a Golden State.

Jimmy, por su parte, se había plantado en Miami y no quería continuar. El mismo jugador que los llevó a dos finales de NBA y una de Conferencia, fue sancionado deportiva y económicamente por su postura, hasta que este miércoles hicieron lo que más les convenía a las dos partes: traspasarlo.

La llegada de Butler a los Warriors es impactante porque compartirá cancha con Stephen Curry y Dreymon Green, dos de los pocos que quedan como símbolos por no haber cambiado nunca de equipo, algo que cada vez pasa menos en la NBA.

butler curry green.jpg

Quien vive todo lo contrario desde hace años es el alemán Dennis Schroder, uno de los mejores jugadores del planeta. El campeón del mundo con su selección en 2023 y abanderado de su país en los Juegos Olímpicos de París, es ficha de cambio constante para las diferentes franquicias que lo han tenido.

Había llegado en diciembre a los Warriors y en los últimos días se lo mencionaba para ser moneda de cambio una vez más. En ese contexto, el alemán deslizó frases muy fuertes que reflejan el momento que viven los jugadores.

“Doncic acaba de ser traspasado y fue elegido en cinco malditos primeros equipos de la NBA. Es all star, llevó dinero a Dallas y llegó al equipo a las Finales y dejó 117 millones de dólares que no puede firmar ahora porque fue traspasado… y eso no simple es un impuesto estatal sobre la renta. A partir de ahora, lo veo todo aún más loco de lo que era: si traspasan a alguien así, nadie está a salvo”, declaró Dennis a NBC el miércoles por la tarde, antes de que se conociera su nuevo destino.

En doce años, Schroder jugó en ocho equipos diferentes

“Al final del día, tu salario sigue siendo el mismo. Te vas a otra ciudad, pero al final del día, ese no es un problema real. Es un problema de lujo. Probablemente, para ustedes (los medios) siempre es emocionante. Para mí, que estoy en mi temporada número 12, los negocios son los negocios. Tengo mi propio equipo en Alemania. Sé cómo funciona. Para mí, es un negocio al fin y al cabo”, dijo el base alemán.

La definición más picante fue sobre la nula consulta a los jugadores sobre su destino, que es controlado por los directivos de las franquicias: "Es esclavitud moderna".

dennis schroder.jpg

“Todo el mundo puede decidir a dónde vas, incluso si tienes un contrato. Sí, por supuesto, ganamos mucho dinero y podemos alimentar a nuestras familias, pero al final del día, pueden decirte: ‘No vendrás a trabajar mañana, te vas para allá’. Tienen que cambiar eso un poco”, comentó.

El jugador de 31 años sabe que económicamente son muy pocos los que disfrutan de una fortuna semejante a la de los jugadores. “Aun así, estoy agradecido de estar aquí y de poder vivir esto todos los días. Creo que todos los que estamos aquí somos afortunados. Pero, si realmente lo piensas, es una locura”.

Cómo fue el traspaso múltiple

Los Warriors adquirieron a Butler a cambio de Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson y Lindy Waters III, además de entregar una primera ronda protegida del draft de 2025.

La mayoría de ellos fue a Miami, mientras que Schroder recaló en Utah. Detroit recibió a Lindy Waters III y Josh Richardson. Otro que se sumó al Heat es PJ Tucker, que hace un par de días había llegado a Utah luego de varios meses de inactividad por su confilcto en Los Angeles Clippers.

Una "ensalada" que en muchos casos es difícil de seguir y entender, pero en la que siempre impera el negocio.