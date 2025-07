Una ex gloria de Boca se cansó de Carlos Palacios y reveló qué haría si fuera Riquelme

Uno de los que no se quedó callado fue Cristian Traverso, exmediocampista del club, campeón de América y del mundo con la camiseta azul y oro. El ahora panelista televisivo se despachó con una durísima crítica contra Palacios en el programa Dale al medio, que se emite por TyC Sports. “¿Vos te pensás que en el cuerpo técnico son boludos? No son boludos. Los lunes siempre hay una excusa. Los lunes no quiere entrenar. Si vos me hacés ganar 5 a 0, el lunes yo te hago masajes”, lanzó.

Y con tono cada vez más encendido, fue categórico: “Si no le entra en la cabeza, listo, afuera. Ya está, porque Boca tiene que continuar, muchachos. Boca no se va a parar porque Palacios no juegue hoy”. La ausencia del chileno también generó desconfianza por la recurrencia de sus faltas tras los encuentros. “Si todos los lunes tiene problemas, ya está. Cansa. Si tiene tendinitis en las dos rodillas, bueno, parte médico: ‘el señor Palacios tiene tendinitis hace un mes y no puede jugar’”, apuntó Traverso con ironía, cuestionando la falta de claridad sobre el estado físico del jugador.

Traverso 1 Carlos Palacios

Traverso y un pedido a Riquelme

El exvolante también se dirigió directamente a Juan Román Riquelme, vicepresidente e ídolo del club, y le pidió tomar cartas en el asunto. “Román, mala tuya, listo. Esto hay que investigarlo antes. Uno piensa que lo puede arreglar y encaminar, porque llegan a Boca y mirá que le habrán explicado, ‘Charly, no salgas por esto y por aquello...’. Se ve que no le entra. Bueno, Román, tomala como una mala y devolvelo a Colo Colo o donde sea feliz”.

Finalmente, Traverso cerró su fuerte descargo con una frase lapidaria: “Para mí se terminó Palacios en Boca. Si soy el presidente del club, yo le rescindo el contrato. Porque ya me cansé. Y hablo como hincha, no por haber estado ahí adentro. No cansen más al hincha. Se ve que les importa un carajo. Pero por lo menos empiecen a respetar a Boca”.