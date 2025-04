Deportes La Mañana Selección Argentina Una figura de la Selección Argentina reveló su charla con Maradona tras quedar fuera del Mundial 2010

El ídolo de la Albiceleste tuvo que dejar afuera a una de las figuras del momento y luego le pidió perdón.







Diego Maradona fue el técnico de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El ex delantero argentino Ezequiel Lavezzi recordó la conversación que mantuvo con Diego Armando Maradona, ex director técnico de la Selección Argentina, luego de tomar la decisión de no convocarlo al Mundial de Sudáfrica de 2010.

“Él me decía: 'Me duele haberte dejado afuera’. Y yo le respondí: ‘Diego, no te preocupes, sigo siendo argentino igual’", reveló el “Pocho” en declaraciones para medios europeos.

El santafesino de 39 años disputó un total de 51 partidos con la “Albiceleste”, repartidos entre Amistosos Internacionales, Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y Mundial, en los que convirtió nueve goles y repartió doce asistencias.