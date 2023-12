Una medalla para Alice: Angélica Liozzi, la campeona que mira al cielo

Angélica Liozzi es campeona en la modalidad talla baja de los 5° Juegos ParaEpade que se cierran este viernes en Santa Rosa, La Pampa, dónde consiguió seis medallas de oro para convertirse en una de las figuras de la competencia. Con su carisma y carácter se ganó la admiración y respeto de sus compañeros a los que alienta y recibe con un abrazo cada vez que salen del agua haya o no alcanzado una proeza.

“Alice era mi beba que falleció cuando tenía tres meses por una reacción adversa a la vacuna que se aplica en ese período”.

Un ángel que guía sus pasos que le dan fuerzas para seguir adelante. “Se las dedico a ella porque es la que me motiva. También para mi hermana Perla, mi tío Fernando y mis seres queridos que me acompañan siempre”, expresó.

“Yo empecé natación a los años hasta los diez en el Club Alta Barda, pero después dejé de un día para el otro por cosas de la vida”, resumió.

Como le suele ocurrir a las personas con discapacidad, también siente la mirada prejuiciosa de la sociedad. “En lo personal Gracias a Dios no me tocó sufrir discriminación, pero siento que estoy constantemente bajo el ojo vigilante de los prejuicios de la gente y eso se nota. Nunca me han dicho nada, pero las miradas lo dicen todo”, explicó.

“Estoy muy agradecida por haberme encontrado con mi profesor Marcos Zuñiga, que fue el que me motivó para retomar algo que me encanta. Hace dos meses que empecé, clasifiqué para los Juegos Epade y ahora obtengo estos logros”, resaltó.

“Me voy con mucha satisfacción de estos Juegos por los logros. Por suerte los nervios del principio se convirtieron en adrenalina que ayudaron a tener estos puestos”, destacó.

La natación fue como un cable a tierra para superar momentos duros y recomienda el deporte porque en mi caso me pude superar a mí misma. El deporte es superación, poder convencerme de que puedo lograr más y no ser una chica conformista”, destacó.

“Estoy en el colegio secundario, cursando el segundo año en el CPEM 62 y quiero ser abogada que es algo que me gusta y también –aclara-, seguir con la natación” una actividad en la que encontró un espacio para volver a creer y sentir la vida.

“El deporte es un buen camino, por eso, si tengo que aconsejar a alguien es decirle que sean ellos mismos, que persigan lo que les apasiona y motiva”.

Los Juegos Epade en ese sentido “están buenos porque podemos ser nosotros mismos. Sin estar bajo presión, podemos ejercer nuestras mejoras. El deporte me ayudó a distraerme y más que nada el equipo que somos”, afirmó.

Angélica se desborda de emoción cada vez que sube al podio a recibir su premio, el aplauso y el cariño de sus compañeros. En cada medalla que acarician sus pequeñas manos cabe el cielo en el hoy habita Alice.