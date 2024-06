Una ráfaga de Villa Mitre fue demasiado para Cipolletti, que jugará la Reválida

Promediando la etapa inicial, Bruno Gorer decidió sacar a Kucich, que ya tenía amarilla, para poner a Leandro Wagner. El lateral izquierdo titular venía de cumplir una fecha de suspensión y además fue expulsado dos veces en el certamen. Esta amarilla es la quinta acumulada, por lo que no estará disponible frente a Germinal en el próximo partido.

Para el complemento, Carlos Mungo metió a Joaquín Parra y apenas comenzada la segunda etapa salió lesionado Federico Mancinelli, uno de los caudillos de Villa Mitre.

El local tuvo una muy clara con Cérica, que no pudo con Facundo Crespo, de gran respuesta. Cipo no pudo aprovechar sus dos aproximaciones con Iñaki Marcos y Giovanoni.

El trámite era relativamente parejo hasta las salidas de Ranquehue y Marcos por decisión táctica y la de Wagner, que se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Ignacio Montero.

Del otro lado, los que entraron lo hicieron bien. Villa Mitre avisó con un cabezazo de Nicolás Ihitz tras un córner y Crespo evitó el gol con una gran atajada, pero un par de minutos después Gabriel Jara aprovechó un mal rechazo de Yago Piro, le tiró un sombrero al arquero rival y definió con toda su jerarquía tocando al arco vacío.

La ráfaga del Tricolor de Bahía incluyó el segundo gol que liquidó el partido tres minutos después. El centro de Enzo González fue conectado por Ihitz, que se sacó la bronca, venció las manos de Crespo y sentenció los tres puntos para su equipo.

La imagen final con Montero también golpeado, casi en una pierna y el equipo sufriendo muchísimo el final del partido, es un retrato de lo que hoy le pasa a Cipo como equipo.

Los dos extremos de la tabla se notaron en el segundo tiempo. Además del rendimiento de cada equipo, desde lo matemático Villa Mitre celebró con victoria su clasificación a la zona Campeonato, mientras que Cipolletti ya sabe que jugará la Reválida.

tabla federal a 30 de junio.jpg

SÍNTESIS

Villa Mitre: Luciano Molini; Fabián Dawalder Víctor Manchafico, Federico Mancinelli y Nicolás Ihitz; Fernando Pettinerolli, Agustín Cocciarini, Enzo González y Maximiliano López; Gabriel Jara y Ezequiel Cérica. DT: Carlos Mungo

Cipolletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Yago Piro, Damián Jara y Matías Kucich; Matías Carrera, Lucas Argüello, Fabricio Illanes y Sergio Ranquehue; Darío Giovanoni e Iñaki Marcos. DT: Bruno Gorer

Cambios: PT, 29 Leandro Wagner por Kucich (C). ST, al inicio. Joaquín Parra por López (VM), 13 Nicolás Iachetti y Laureano Tello por Ranquehue y Marcos (C), Javier Peñaloza y Joaquín Vivani por Pettinerolli y Cérica (VM), 26 Ignacio Montero por Wagner (C).

Goles: ST 29 Gabriel Jara (VM), 32 Nicolás Ihitz (VM).

Árbitro: José Sandoval

Cancha: El Fortín, Bahía Blanca