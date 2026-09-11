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Una tromba: Valencia amplió la ventaja para Boca, que le gana cómodo a Central Córdoba

El Xeneize, con un equipo muletto, buscará sumar de a tres para acomodarse en zona de clasificación a los playoff.

Una tromba: Valencia amplió la ventaja para Boca, que le gana cómodo a Central Córdoba

Boca necesitó de apenas cinco minutos para abrir el marcador, incluso con mayoría de suplentes dentro del campo de juego: Sebastián Villa tomó la pelota por el sector derecho tras un gran cambio de frente, atrajo a dos jugadores, Lautaro Blanco desdobló y tiró un centro rasante a los pies de Ángel Romero. El paraguayo remató a contrapierna y estampó el 1-0.

El elenco azul y oro volaba y lo demostró en menos de 10 minutos, con una ráfaga que dejó en evidencia la fragilidad del Ferroviario: Dylan Gorosito apareció bien abierto por el sector derecho y encontró en el medio del área a Enner Valencia, que tuvo su estreno en la red con la casaca boquense. De yapa, se transformó en el primer ecuatoriano en convertir con el cuadro porteño.

La previa de Boca-Central Córdoba

Boca se mide como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 9 del Torneo Clausura, con el objetivo de afirmarse en zona de clasificación a los playoff del certamen. El encuentro comienza a las 21.30, se lleva a cabo en la Bombonera y cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, secundado desde el VAR por Yamil Possi. Además, se puede ver por la pantalla de ESPN Premium.

Formación de Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Ángel Romero, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Formación de Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Lucas González, Matías Vera, Fernando Martínez, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

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