Deportes La Mañana Boca Una tromba: Valencia amplió la ventaja para Boca, que le gana cómodo a Central Córdoba

El Xeneize, con un equipo muletto, buscará sumar de a tres para acomodarse en zona de clasificación a los playoff. Agregar LM Neuquén a







Boca necesitó de apenas cinco minutos para abrir el marcador, incluso con mayoría de suplentes dentro del campo de juego: Sebastián Villa tomó la pelota por el sector derecho tras un gran cambio de frente, atrajo a dos jugadores, Lautaro Blanco desdobló y tiró un centro rasante a los pies de Ángel Romero. El paraguayo remató a contrapierna y estampó el 1-0.

¡BOCA GOLPEÓ PRIMERO! Villa se asoció con Blanco, el lateral sacó el centro por lo bajo y Ángel Romero anotó el 1-0 del Xeneize vs. Central Córdoba en la primera chance de peligro del partido.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/t95bbW7maw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026 El elenco azul y oro volaba y lo demostró en menos de 10 minutos, con una ráfaga que dejó en evidencia la fragilidad del Ferroviario: Dylan Gorosito apareció bien abierto por el sector derecho y encontró en el medio del área a Enner Valencia, que tuvo su estreno en la red con la casaca boquense. De yapa, se transformó en el primer ecuatoriano en convertir con el cuadro porteño.

¡¡ATENCIÓN ECUADOR!! ¡¡ENNER VALENCIA APARECIÓ EN SOLEDAD TRAS EL CENTRO DE GOROSITO Y MARCÓ EL 2-0 DE BOCA VS. CENTRAL CÓRDOBA!! ¡Estreno goleador en el Xeneize para él!



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