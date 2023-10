Urcera y las polémicas con Yannantuoni y Pernía en el Turismo Nacional

Urcera y Fabián Yannantuoni (Fiat) protagonizaron un toque en el arranque de la segunda serie. "Buena largada. Llego a la curva dos con mucha diferencia sobre domenech y se tiró desde lejos. Entendía que no podía frenar donde había decidido frenar, se pasa y cuando voy a doblar me choca de atrás Yannantuoni y ahí entro en un trompo que lo recupero por la tracción delantera del auto y la potencia pero pierdo mi primer lugar", dijo Manu a los micrófonos de la transmisión.

Ya en la final, la polémica se dio con el puntero Leonel Pernía (Ford Focus). Urcera comenzó a frenar con el fin de llegar en la sexta posición y así evitar el lastre para la próxima carrera. Si bien Manu cruzó la meta en el quinto lugar, Pernía quedó séptimo, ya que Leonel Larrauri (Peugeot) aprovechó la volada y fue sexto.

Pernía el que cargó contra Urcera hablándole a su equipo por radio: "Cuando yo levanto generalmente no molesto a nadie, Urcera me vino frenando toda la vuelta para que me agarre Larrauri. Me frena y me dobla en plena recta, está loco, lo tienen que sancionar a Urcera".

La carrera en El Calafate fue ganada por Andrés Jakos (Toyota Corolla) con un tiempo de 31:44.432, seguido por Alfonso Domenech (Fiat Tipo) a 0.793. Tercero fue Yannantuoni a 4.824 del ganador y cuarto Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) a 5.366.

En el balance, el piloto rionegrino le descontó puntos en la pelea por el título a Pernía, que ahora manda con 247 contra 245 de su escolta. Los siguen:

Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) con 238, Julián Santero (Toyota Corolla) con 237 y Gastón Iansa (Ford Focus) 197.

En respuesta a Pernía, en diálogo con "Vuelta Previa", Urcera declaró: "Creo que fue bueno el fin de semana, llegamos a once puntos y nos vamos a dos. Estamos bien pero tenemos que mejorar un poco. Yo hice mi carrera, quería ir lo mas adelante posible. No se que dice Pernía por que yo no hice nada malo, defendí mi posición para que no me pase, antideportivo es lo que hizo el en la serie que choco a varios autos. Pernía tenia auto para ir para adelante y quedó demostrado, pero el no quería pasar. Seria mas fácil que venga, le pague al que termina sexto y listo".

La última fechad el campeonato se resolverá en Viedma el fin de semana del el fin de semana 17, 18 y 19 de noviembre.