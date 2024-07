Valentín Gómez dio la cara, habló de su rodilla rota y contó por qué quiere ir a River

Pero, el panorama cambió drásticamente cuando Gómez no superó el examen médico en Italia. Este revés dejó en suspenso su transferencia de Vélez a River. A pesar de esto, el defensor no se desanima y sigue manifestando su fuerte deseo de unirse al equipo de Núñez.

Valetin Gomez 1.jpg Valentín Gómez

Qué dijo Valentín Gómez cuando volvió a la Argentina

En una entrevista con TyC Sports desde el aeropuerto de Ezeiza, Valentín Gómez dejó en claro sus intenciones: "Me gustaría jugar en River. Mi rodilla está bien, juego sin dolor". El defensor, que sufrió una lesión en 2021, explicó que no considera necesario operarse y que puede continuar jugando sin problemas. "La lesión fue en 2021 y es muy chica. No me voy a operar, jugaré igual", afirmó con determinación.

Valentín Gómez, oriundo de San Miguel, también expresó su deseo de progresar en su carrera profesional. "Quiero dar un paso en mi carrera y si es en River, mejor", manifestó, dejando entrever su ambición de dejar atrás su etapa en Vélez. En los últimos tiempos, además de River, el defensor ha sido vinculado con clubes europeos como el Benfica de Portugal y el Girona, perteneciente al City Group.

A pesar de su deseo de unirse a River, Gómez admitió que no ha tenido contacto directo con el técnico Demichelis. "No hablé con Demichelis", confesó, dejando la puerta abierta para futuras conversaciones y posibles revaluaciones por parte de la directiva riverplatense.

Valetin Gomez 2.jpg Valentín Gómez

River se debate si contratar o no Valentín Gómez

Mientras tanto, River sigue evaluando sus opciones en el mercado de pases, buscando reforzar su plantel para la segunda mitad del año y la Copa Libertadores, su gran anhelo. La posible incorporación de Gómez, a pesar de los obstáculos, podría ser un movimiento estratégico para fortalecer la defensa del equipo de Núñez.

La decisión final sobre el futuro de Valentín Gómez aún está por verse, y los próximos días serán cruciales para determinar si el defensor finalmente se unirá a River o si buscará otros destinos.