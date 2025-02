Vélez no levanta cabeza y está cada día más cerca de romper un récord negativo en el fútbol argentino

Vélez no levanta cabeza . El cinturón de campeón está deslucido mientras lo exhibe el elenco de Villa Luro al no dar la talla en la actualidad para afrontar la nueva temporada del fútbol doméstico donde no puede mostrar, al menos, largos pasajes de buen fútbol. El empate en cero de este viernes ante Lanús profundizaron la preocupación sobre el último campeón y la continuidad del entrenador Sebastián Domínguez .

"Entiendo la situación en la que estoy. Obviamente que me ha costado, me ha costado el día a día. Primero, porque es un club que quiero y que nunca imaginé este presente. Entonces, con lo que está sucediendo, siento que la única manera es trabajar para sacarlo adelante", soltó en conferencia.

Luego, se refirió al duelo clave que tendrán el miércoles por Copa Argentina: "Con Midland, si bien somos 11 contra 11 y en 90 minutos todo puede pasar, hay una responsabilidad lógica que nosotros tenemos que aceptar, que es que somos un equipo de Primera, con muchos jugadores que son los últimos campeones del fútbol argentino. Tiene que ser un partido donde podamos marcar una diferencia desde el juego y, obviamente que apostamos a pasar de fase".

¿En quién se fijó Vélez para revertir su actualidad?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1893131566223679616&partner=&hide_thread=false "EL 90-93% DEL PARTIDO ME ENCANTÓ" declaró Seba Domínguez tras el empate ante Lanús en La Fortaleza. pic.twitter.com/eIGVnhkopV — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2025

Según trascendió en “Doble Amarilla”, desde Liniers se comunicaron con Ariel Broggi, actual entrenador de Banfield, para mostrar su interés y conocer su situación en la institución del sur. Por parte del “Taladro” confirmaron el llamado de la directiva fortinera, pero aseguraron que Ariel Broggi, su actual DT, “está firme en el club”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1893131680132763728&partner=&hide_thread=false "NO ME CONSTA QUE VÉLEZ HAYA HABLADO CON BROGGI"



Sebastián Domínguez no quiso expresarse sobre los rumores que indican que el Fortín se encontraría en la búsqueda de su reemplazo.#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/5zU8xf7xkY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 22, 2025

Vélez dio vuelta la página y dejó atrás lo que sucedió la temporada pasada. Y la dio vuelta sin saber que su futuro iba a ser de mucha más incertidumbre que en el cierre de año donde levantó el título de la Primera División del fútbol argentino. Tras la salida de varios jugadores del elenco campeón el equipo se olvidó, por el momento, del funcionamiento que lo coronó campeón y el entrenador Sebastián Domínguez no puede lograr la victoria en el arranque del certamen.

Domínguez conoce los rumores que hay en el ambiente del fútbol y sabe que Broggi empieza a asomarse como reemplazo, aunque en conferencia de prensa tras el mepate con Lanús lo desconoció: "No me consta y como no sé si eso es real, no me genera nada", dijo y agregó: "Se han dicho tantas cosas desde que llegue, que no voy a ese ritmo, porque sino la termino pasando mal. Así que en ese sentido, no tengo idea. No había leído nada. No vi nada, pero me lo estás comentando vos ahora. No tengo idea, no tengo ninguna opinión al respecto".