¿A Banfield lo quieren mandar al descenso? La grave denuncia de su presidente

Sin embargo, Sebastián Zunino a instancias del VAR marcó penal, Lucas Alario lo cambió por gol y el Pincha le ganó a Banfield.

Con asistencia del VAR, se cobró esto como penal a favor de Estudiantes.



ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 12, 2025

El equipo de Ariel Broggi mostró cosas interesantes desde lo futbolístico, sobre todo si se tiene en cuenta que es uno de los que menos presupuesto tiene en primera división.

Sin embargo, se vio perjudicado por los arbitrajes en reiteradas oportunidades durante las cinco fechas y en el club del sur del Gran Buenos Aires creen que esto no es casual. Así lo expresó su presidente, Matías Mariotto, quien enumeró las decisiones que para él son sospechosas: "Voy a hacer un breve recuento: primera fecha, penal ante Defensa y Justicia, no fue. Segunda fecha, Banfield-Newell's, a Lollo no le sacaron roja. Tercer fecha, parejito Lobo Medina, también lo sufrimos. Cuarta fecha, penal a Belgrano, no dejan hacer el tiro libre al finalizar el primer tiempo, no dejan ejecutar el corner al finalizar el ST después de largos minutos de espera. Quinta fecha, Banfield-Estudiantes, penal que no fue, foul a Maldonado, codazo en la cara a Maldonado, cobran mano".

La amenaza de Toviggino

El titular del Taladro ve una persecución de parte de AFA a través de los arbitrajes. El 2 de febrero, luego de que Barracas fuera beneficiado por Lobo Medina de forma flagrante dándole un gol en fuera de juego, Pablo Toviggino amenazó a través de X (Twitter) al vicepresidente de Banfield, Mauricio Bonafina, que se había quejado por el arbitraje.

Toviggino es tesorero y la mano derecha de Tapia en AFA

En este contexto, Mariotto se expresó en zona de vestuarios del estadio UNO de La Plata.

“Evidentemente esa amenaza que recibió la socia de Banfield está siendo cumplida. Estamos necesitando esa suerte que nos dijeron que íbamos a necesitar. Manifiesto mi disconformidad absoluta para lo que está sufriendo nuestra institución. Molesta la transparencia, molesta gobernar de cara al socio y el estado de situación que hemos expuesto. Molestan los informes del mercado de pases de manera ejemplar que hemos hecho. Pocos clubes del fútbol argentino lo hacen. Soy un hincha de Banfield más que es damnificado, dolido y enojado por la situación que estamos atravesando. Toda la Comisión Directiva, el cuerpo técnico, el equipo y los managers estamos disconformes pero enfocados. Somos valientes sabiendo la situación que estamos atravesando. Vamos a poner la cara y entregar el doble para ganarle a quien haya que ganarle”, dijo el presidente de la institución.