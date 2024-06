Vendido: Thiago Almada dejará la MLS por 20 millones de dólares y tiene destino europeo

Thiago Almada 1.jpg

Dicho grupo podría ser la catapulta para ingresar a un equipo grande del fútbol europeo ya que es dueño del Crystal Palace de Inglaterra (participa de la Premier League) y Lyon de Francia (integrante de la Ligue 1). A pesar de esto, todavía hay negociaciones para definir y establecer para que la operación se lleve adelante y este grupo dueño de clubes se quede con el campeón del mundo.

Lo cierto es que en el mercado de pases aparecieron nombres fuertes como Boca a iniciar la puja por el jugador. Sin embargo, a nivel económico el xeneize no estaría en condiciones de batallar mano a mano con los clubes del Viejo Continente para hacerse del servicio del jugador pero si es una realidad que inició el operativo seducción a través del presidente de la institución Juan Román Riquelme.

La palabra de Almada sobre un posible acuerdo con Boca y el diálogo con Riquelme

"Siempre hablo con él. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante. Yo estoy bien acá, el club me trató bien desde que llegué y veré lo que pasa en estos meses", relató el jugador en una entrevista con el medio deportivo Tyc Sports.

En la misma entrevista, el jugador detalló: "(Riquelme) Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca, ayer también me lo dijo. Pero no hay nada formal, estoy muy feliz acá, muy contento y veremos en estos meses que pasa. Él siempre me lo dijo como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho ahora". En contrapunto de la posibilidad que le abrió el xeneize, pero sin descartar la posibilidad, Thiago tiene claro cuál es su idea: "Mi deseo es jugar en Europa".