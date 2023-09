Victoria del Inter Miami con dos asistencias de Messi y un gol de Farías

En un partido clave para seguir escalando posiciones en la MLS y acceder a los playoffs, Inter Miami le ganó 3-1 a Los Angeles Futbol Club como visitante. El ex Colón Facundo Farías abrió la cuenta en el primer tiempo y Leo metió dos precisas asistencias en el complemento para que Jordi Alba y Leonardo Campana aumentaran la cuenta.

Pero a los 14 minutos, de la nada, surgió una jugada peligrosa que terminaría en gol. El argentino Tomás Avilés , ex zaguero de Racing, metió un pelotazo para Facundo Farías , que picó como 9. Como la pelota se iba abriendo a la derecha, el ex Colón se tiró al piso y la impactó de lleno para cruzar un remate que se convirtió en el 1 a 0 para las Garzas. Fue el primer gol del delantero argentino para Inter.

Después hubo pocas acciones de riesgo en las áreas. Inter se paró muy bien y no pasó más que algún sofocón aislado derivado de alguna pelota parada. Sin embargo, los de Messi no pudieron lastimar de contra y el primer tiempo terminó 1-0.

El complemento arrancó con una gran emoción. A los 5 minutos, Messi recibió la pelota de frente al arco y extrañamente el local lo dejó pensar. No lo presionó. Y ya se sabe qué pasa cuando a Leo lo dejan pensar con la pelota al pie. El crack vio picar a su eterno socio Jordi Alba y le puso la pelota justa para que el ex Barcelona definiera con la clase que lo caracteriza y marcase el segundo de las Garzas.

Tras media hora sin que pasara casi nada, volvió a haber un grito de gol. Messi frotó la lámpara una vez más y asistió a Leonardo Campana, para que el delantero ecuatoriano anotara el 3 a 0. Ya con tiempo cumplido, Hollingshead marcó el descuento para Los Angeles.

El astro argentino arribó a California rodeado de celebridades de Hollywood para el encuentro del Inter Miami frente a Los Ángeles Football Club por la jornada 30 de la Major League Soccer en el estadio BMO, antes de emprender el camino con la selección argentina de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Embed - Los Angeles FC VS Inter Miami [1-3] RESUMEN, HIGHLIGHTS & GOLES | MLS 2023

Las Garzas de Miami hicieron su desembarco en la costa oeste de los Estados Unidos por primera vez desde que el crack rosarino se presentó formalmente como jugador del Inter Miami, donde miles de fanáticos con camisetas albicelestes, mezcladas con la tradicional rosa y negra del conjunto de Fort Lauderdale, aguardaron en las inmediaciones del recinto Banc of America Stadium, en las cercanías del histórico Coliseo de Los Ángeles.

Una gran cantidad de celebridades del deporte y el espectáculo norteamericano no quisieron perderse una nueva función del ex jugador del Barcelona y París Saint-Germain con la camiseta rosada de Miami. Las estrellas del básquetbol de la NBA como la leyenda de Los Ángeles Lakers y co-propietario de LAFC, Magic Johnson, estuvo presente en el estadio junto a LeBron James, figura actual de la franquicia púrpura y dorada, además de James Harden, base de los Philadelphia Sixers, también dueño minoritario del Houston Dynamo, próximo rival del Inter en la final de la Lamar Hunt US Open Cup, a disputarse el 27 de septiembre en Miami.

También se acercaron al recinto ubicado en las adyacencias del centro angelino el actor Will Ferrell, otro de los accionistas que apostaron por la franquicia californiana, en compañía de las celebridades hollywoodense Leonardo Di Caprio, Tom Holland, Toby McGuire y la cantante Selena Gómez.

Músicos aficionados al fútbol estadounidense como el británico Liam Gallagher, ex cantante de la banda Oasis; Bobo, líder de Cypress Hill, y el grupo Rage Against the Machine, se mostraron en escena frente a los 25 mil espectadores del recinto BMO, para disfrutar de la última gala del capitán del seleccionado argentino, antes de viajar hacia Buenos Aires para unirse a la delegación del campeón del mundo en Qatar 2022.

La selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará el próximo jueves 7 de septiembre a Ecuador en el estadio Más Monumental y el martes 12 visitará a Bolivia en el Hernándo Siles de La Paz, para la inauguración de la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas de la Conmebol.