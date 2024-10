Video: el comentario viral de uno de los hijos de Lionel Messi por la goleada

Antonela Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, compartió en sus historias de Instagram un tierno momento en el que uno de sus hijos festeja eufórico uno de los goles de su papá. “ ¡Vamos! ¡Gol, papá! Me encanta, me encanta cuando marca goles”.

Rápidamente, el tierno video circuló en redes sociales y generó cientos de comentarios. Pero eso no fue todo. En otra historia, Antonela se mostró orgullosa de la actuación de Lionel Messi y escribió: “El mejor de todos los tiempos”.

image.png

En las próximas horas, Messi volará hacia Estados Unidos y no solo se reencontrará con su familia, sino que también se reintegrará a los entrenamientos del Inter Miami. Pero no faltará mucho para volver a verlo con la camiseta de la Selección argentina: de no haber ningún inconveniente, será llamado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se disputará a mediados de noviembre.