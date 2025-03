Video: el jugador argentino que se fue a las manos con Sergio Ramos en la liga de México

Y si bien el ex Real Madrid, Paris Saint Germain y Sevilla ya tiene casi 39 años, siegue siendo un jugador con mucha calidad en el campo de juego, con mucha presencia en el área rival a la hora de las pelotas paradas y también con un temperamento fuerte, algo que siempre lo distinguió. Ahora, el ex capitán Merengue tuvo un duro cruce con el defensor argentino Lisandro Magallán.

Para este duelo, el ex Boca marcó al histórico central español y las cámaras captaron un cruce muy tenso entre estos dos futbolistas. En la primera parte, hubo un duelo personal en una jugada de pelota parada que comenzó con forcejeos y culminó con ambos jugadores en el piso, a pesar de las advertencias de la máxima autoridad del partido.

Pero no fue el único suceso que protagonizó el emblema del Real Madrid. En tiempo de descuento y con el resultado a favor para los Rayados, el árbitro le mostró la tarjeta a Sergio Ramos por intentar pegarle una patada a un contrincante sin pelota. Con esa expulsión, el futbolista español llegó a la número 30 de su carrera.

Embed - ¡Sergio Ramos y Licha Magallán se dieron con todo! | Pumas 0-0 Monterrey | Liga Mx-CL2025 J12 | TUDN

Luego del partido, Ramos festejó en las redes sociales y se animó a bromear: “Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja”. Por su parte, el video del encontronazo con el ex Gimnasia de La Plata, Boca y Ajax trascendió rápidamente y se viralizó.

Que dijo Sergio Ramos en su llegada a Rayados

"No vengo a pasear a México. Soy un persona que no se cansa de ganar en el fútbol y no vive del pasado. No vengo a poner en una bandera lo que gané. Busco trofeos y oportunidades nuevas", advirtió el futbolista durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el marco de su presentación.

"Solo Monterrey reunió los requisitos que andaba buscando. Es una institución con valores, con una ambición de ser la más grande. También está la posibilidad de jugar en varias competiciones", advirtió el cuatro veces campeón de Champions con el Merengue.