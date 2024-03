Video: la calentura de Juanfer Quintero al perder con Boca en La Bombonera

Embed A Juanfer Quintero le preguntaron si #RACING no supo manejar los tiempos del partido tras ponerse en ventaja, y EXPLOTÓ.pic.twitter.com/s7UbwnG1XE — El Primer Grande²² (@elprimer_grande) March 11, 2024

Racing, que logró empatar rápidamente gracias al gol de Quintero tras un tanto de Lucas Blondel para Boca, no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo por 4-2. En medio de la polémica, el colombiano fue cuestionado por un periodista sobre la gestión de los tiempos del partido, a lo que Quintero respondió con contundencia: "No perdimos por no saber manejar los tiempos del partido, ¿cuáles tiempos? El tiempo es el mismo, no para, sigue. No sé a qué viene esa pregunta".