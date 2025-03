Video viral: Copetti y el gol errado que hizo zafar a River

Copetti no lo olvidará jamás. Tampoco el entrenador Ariel Holan, quien al ver lo sucedido en el epílogo de un partido frenético se tomó la cabeza, giró sorprendido y no encontró explicación a la chance de gol que erró el ex goleador de Racing para estampar lo que podría haber sido el 3-2 definitivo a favor de Rosario Central y una derrota dolorosa para el River de Marcelo Gallardo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1906163986699043229&partner=&hide_thread=false ¡NO SE PUEDE CREER! INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ COPETTI EN EL FINAL#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/p8fUY3AGnS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2025

El entrenador Holan se refirió a la jugada en conferencia de prensa tras el partido: “Armani achicó extraordinariamente, una velocidad de piernas tremenda. La tocó y se fue apenas del palo. No hay que restarle el mérito a Armani, que hizo lo que hace un gran arquero, que lo es”, dijo y agregó: “Me agarré la cabeza porque pocas veces tenés la posibilidad de sacar del medio y terminar el partido”.

Con este resultado el Canalla continúa segundo en la zona B con 22 puntos, a dos del puntero Independiente, mientras que el millonario está tercero con 20 unidades.

La fuerte opinión de Gallardo tras perder dos puntos contra Central en el Monumental

El River de Marcelo Gallardo no termina de arrancar a pesar que lleva varios meses al mando del equipo en su segunda etapa con la institución. Mientras la vara se compara con lo hecho en el glorioso primer período, al equipo le cuesta el torneo y quedó demostrado este sábado tras empatar 2-2 con Rosario Central, uno de los equipos con mejor nivel deportivo.

Tras el frenético encuentro el entrenador brindó una conferencia de prensa y se refirió a lo hecho en el encuentro: “No terminamos de concretar las buenas intenciones que tenemos. Hoy era un partido ante un muy buen rival, como para plasmar esas buenas intenciones. Lo hicimos por momentos. Del gol tempranero de Central nos repusimos. Tuvimos momentos de buenas intenciones, de jugar en campo del rival, presionando alto, atacando”, dijo el DT.

Luego Marcelo profundizó su crítica: “Eso queda empañado por el gol demasiado fácil del empate, y casi lo perdimos en la última jugada. Necesitábamos en el 2-1 hacer el tercer gol que nos diera cierta tranquilidad. No lo hicimos. Nos queda un dejo de sabor amargo. Tenemos que seguir intentando. Las buenas intenciones están. Tenemos que concretarlas”.

Central River.jpg

Por otra parte destacó la figura de los jugadores más jóvenes como Franco Mastantuono quien se convirtió en el equipo como un referente deportivo por su nivel: “Los chicos siguen teniendo el crecimiento lógico de jóvenes futbolistas que no están como para cargar con las decisiones de un equipo. Son jugadores frescos que nos dan esa soltura. Son buenos jugadores. Dentro de su juventud aciertan y también se equivocan. En ese proceso también se aprende. Hay que entender que no son ellos quienes van a determinar cuál es el punto de crecimiento del equipo, sino ellos con el equipo. Ian hizo su debut en las redes, Mastan sigue teniendo destellos de jugador diferente. Seguiremos acompañándolos en su crecimiento”,

“Los detalles terminan siendo fundamentales en la Copa. En los errores está también el aprendizaje. No importa la edad que tengas. Sabemos la importancia que tienen los detalles en partidos de eliminación de Copa Libertadores, los de cuando pasemos a jugar la fase de eliminación directa. Es la competencia la que te va enseñando. Convivimos con los errores y el aprendizaje es constante”, acotó Gallardo sobre el debut en la Copa Libertadores planificado para el próximo miércoles 2 de abril frente a Universitario en Lima.

“Hay que entender de antemano el calendario cargado que existe, sobre todo cuando estás en equipos grandes que tienen muchísimas competencias y estás obligado a jugar más partidos. Tenemos que saber de esa exigencia. Necesitás no solamente tener un gran plantel, sino también una gran mentalidad para competir. Asumirlo. Jugar y competir de la mejor manera posible gestionando la parte física de los futbolistas, que son los que tienen que salir a escena”, sumó.

Gallardo Central River.jpg

Por otra parte le envió un mensaje a los hinchas: "Claro que entiendo al hincha, lo que se genera y la expectativa. Es normal que el hincha se ilusione y exija, pero hay que hacerle entender que no hay que desesperarse. Que el hincha no se impaciente, el año recién arranca y vamos a estar bien", dijo y agregó: "Me encantaría que todo fluya fácil, como pasó el otro día con la Selección. Eso se construyó con mucho tiempo y yo como entrenador se que hay momentos que atravesar como esta no fluidez del equipo".