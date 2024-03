Vinicius lloró en una conferencia de prensa al hablar de racismo

Las frases de Vinicius

"Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas cosas que mejorar, tengo 23 años (...) Cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando", dijo Vinicius a periodistas.

Y agregó entre lágrimas: "Nunca he pensado en irme de LaLiga porque si no le daría a los racistas lo que ellos quieren".

Brasil enfrentará a España el martes en el estadio Santiago Bernabéu en el marco de una campaña contra el racismo bajo el lema "Una sola piel".

"Voy a seguir jugando en el mejor club del mundo, marcando muchos goles para que me sigan viendo. Los racistas son minoría. Como soy un jugador atrevido, que juega en el Madrid y ganamos muchos títulos (...) es muy complicado. Voy a seguir porque el presidente me apoya, el club me apoya y voy a seguir para ganar muchas cosas", destacó.

En esa línea, cerró: "Cada vez me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo (...) El problema que existe en España es que el racismo no es delito".

Embed Vinicius se emocionó al responder una pregunta sobre el racismo. "Solo quiero jugar al fútbol y nunca ver sufrir a las personas negras".pic.twitter.com/oOjEBf9h6n — VarskySports (@VarskySports) March 25, 2024

Provocaciones y respuestas

El delantero brasileño suele ser muy picante con los rivales y también con los hinchas. Es tan cierto que ninguna acción del futbolista justifica el racismo como también que el propio Vinicius contribuye con sus actitudes a que el clima de violencia crezca.

Es evidente que las agresiones que recibe lo condicionan en el desarrollo de su tarea estas reacciones se dan en un país y en un ámbito que están constantemente lidiando con la discriminación, la xenofobia, la misoginia y el racismo.