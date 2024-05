Violencia en Mendoza: el partido entre San Lorenzo y Godoy Cruz debió ser suspendido

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1794474187886596573&partner=&hide_thread=false “QUE SE VAYAN TODOS QUE NO QUEDE NI UNO SOLO”



Los hinchas de #GodoyCruz le cantan a la barra en el estadio Malvinas Argentinas.



Los verdaderos hinchas del Expreso se cansaron de los violentos. pic.twitter.com/hKm1WiQnlT — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) May 25, 2024

Antes de la finalización del primer tiempo y luego de que Agustín Giay lograra empatar el partido para el Ciclón con un golazo, tras una asistencia de Eric Remedi, el partido sufrió una nueva demora donde el árbitro Nazareno Arasa avisó que si había una nueva agresión el partido se suspendería.

Las nuevas agresiones llegaron con el inicio de la segunda etapa y con mayor intensidad. Las piedras no dejaban de caer desde las tribunas y a pesar de que la policía intentó disuadirlos, comenzaron a escucharse incluso disparos de goma desde afuera del estadio.

Ante esta situación y sin las garantías necesarias para continuar el duelo, el árbitro finalmente decidió darlo por suspendido y que se reanude en otra ocasión. "No estaban las garantías dadas, agotamos todas las instancias. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores y de nosotros. Empezamos a escuchar los balazos y el jefe del operativo no me dio las garantías, lo más sano era darlo por suspendido", explicó Nazareno Arasa.

Así llegaron San Lorenzo y Godoy Cruz

San Lorenzo llega a este encuentro luego de igualar 1 a 1 ante Lanús, encuentro que pese a no poder ganar, dejó una buena imagen con respecto a la derrota que sufrió ante Deportivo Riestra en el debut del campeonato.

Si bien la siguiente parada será en Mendoza, la mente del entrenador Leandro "Pipi" Romagnoli está puesta en San Pablo, lugar donde se medirá ante Palmeiras de Brasil y buscará sellar su pase a octavos de final de la Copa Libertadores.

Por su parte, Godoy Cruz no tuvo el arranque deseado, ya que cosechó una derrota y un empate en sus primeras dos presentaciones y, no logró replicar lo realizado en la Copa de la Liga pasada, por lo tanto, el entrenador Daniel Oldrá utilizará a su equipo ideal para intentar conseguir su primer triunfo en el torneo.

Las formaciones de San Lorenzo y Godoy Cruz

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Roberto Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Juan Bautista Cejas, Nahuel Ulariaga y Tomás Conechny. DT: Daniel Oldrá.

San Lorenzo: Gastón Gómez; Agustín Giay, Gonzalo Luján, Jhohan Romaña, Elías Báez; Elián Irala, Eric Remedi; Iván Leguizamón, Cristian Ferreira, Nahuel Barrios; Adam Bareiro. DT: Leandro Romagnoli.