Sorpresa: un ex DT de San Lorenzo es el nuevo entrenador de uno de los equipos más grandes del mundo

La Juventus atraviesa un presente más que irregular a tan solo dos encuentros del final de la actual temporada de la Serie A: el equipo italiano pelea el tercer puesto con el Bologna y, ya con el boleto ganado a la próxima edición de la UEFA Champions League, deberá afrontar el cierre de la campaña con un nuevo entrenador. Massimiliano Allegri fue despedido pese a que conquistó la copa local debido a sus cruces con la directiva y un ex DT de San Lorenzo será su reemplazante interino.

Paolo Montero será el entrenador interino del primer equipo masculino hasta final de temporada. pic.twitter.com/gbgt7mfLGD — JuventusFC (@juventusfces) May 19, 2024

Se trata de Paolo Montero, con pasado en la Vecchia Signora como futbolista, que recibió la venia de los altos mandos de la institución para estar al borde de la línea de cal en los juegos frente al Rossoblú y al Monza. Lo cierto es que el exdefensor uruguayo no volvió a comandar un elenco profesional -comanda la sub 19 del cuadro de Turín- tras su experiencia en el Ciclón, que no fue del todo fructífera, y tendrá una nueva chance de la mano de una de las mayores potencias del fútbol mundial.