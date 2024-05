Lleva un campeón: San Lorenzo avanza con la contratación de un jugador de Estudiantes

CASLA 1.jpg Mauro Méndez suena en San Lorenzo

Cómo viene siendo la temporada de Mauro Méndez

"Fue importante haber empezado el campeonato con un triunfo y que haya tenido la suerte de marcar el gol me pone más feliz todavía", expresó Méndez en una entrevista con Minuto 1 de radio Carve, de Uruguay.

El delantero también reflexionó sobre su desempeño y las expectativas en Estudiantes. "El partido no fue del todo bueno. Sentimos la cantidad de partidos que veníamos jugando. Pero lo importante es que hayamos podido ganar", añadió tras el 1-0 en Victoria. Sobre la posición del club en el fútbol argentino, Méndez comentó: "Siempre se habla acá de eso y se discute. La verdad es que no sé en qué lugar, pero te puedo decir que es un club muy grande, por todo lo que consiguió y por lo que le aportó al fútbol argentino".

Méndez también habló sobre su actitud en situaciones de alta presión, recordando un incidente en la final contra Vélez, donde no pudo ingresar y se enojó. "Me arrepentí en ese mismo momento de la reacción. Me da vergüenza verme así. Les pedí disculpas a mis compañeros y al cuerpo técnico porque también me enojé con ellos", confesó.

CASLA 2.jpg Mauro Méndez

Cuál será el futuro de Mauro Méndez, ¿se va a San Lorenzo?

El delantero también reveló que Eduardo Domínguez le pidió disculpas por no haberlo hecho ingresar unos minutos antes en ese partido. "Nos disculpamos los dos", dijo. Además, recordó un momento difícil previo al duelo contra Boca, cuando estaba bajoneado por los goles errados ante Barracas Central y lo poco que estaba jugando. "Estaba enojado conmigo y ante Boca tuve la rebeldía de pedirle el penal a Javi (Correa) para definir la serie".

Mientras se acerca el próximo mercado de pases, el futuro de Mauro Méndez está en el aire. Con San Lorenzo mostrando interés y su deseo de tener continuidad, Estudiantes tendrá que decidir si mantiene a su delantero estrella o considera una posible transferencia. Lo cierto es que, con su talento y determinación, Méndez seguirá siendo una figura a seguir en el fútbol argentino.