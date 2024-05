¡No da! Las fotos que demuestran que San Lorenzo jugó con dos camisetas diferentes y... ¡sin sponsor!

En la primera jornada de la Liga Profesional Argentina, San Lorenzo de Almagro enfrentó un arranque complicado en su enfrentamiento con Deportivo Riestra, sufriendo una derrota histórica en el estadio Guillermo Laza. El equipo, dirigido por Leandro Romagnoli tras la salida de Rubén Darío Insúa, no logró imponerse y cayó 1-0 gracias a un gol de Jonathan Herrera para Riestra. Este tanto, resultado de un remate de Leonardo Landriel, dejó a San Lorenzo sin puntos en su debut en el campeonato.

La derrota no fue lo único que llamó la atención en este encuentro. El defensor colombiano Carlos Sánchez, conocido como "La Roca", protagonizó una situación insólita que se volvió viral en las redes sociales. Sánchez, ex jugador de Independiente Santa Fe y con 38 años, salió al campo con una camiseta alternativa de San Lorenzo que carecía de uno de los patrocinios principales, un detalle que no pasó desapercibido entre los aficionados y comentaristas.