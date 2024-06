Viral: el periodista argentino que le regaló una camiseta a Modric y se encontró una emocionante respuesta

Pero más allá de las típicas preguntas de entrevistador a entrevistado, el comentarista de fútbol también aprovechó y le realizó varios presentes con temática bien argentas al capitán de la selección croata.

Le entregó un llavero, una figurita coleccionable y, el último fue el que más le gustó y sorprendió a Modrid: una camiseta retro con la 10 de Diego Maradona. Fue la camiseta alternativa que la Selección Argentina utilizó en el Mundial de Estados Unidos 1994.

"Luka Modric":

Por sus comentarios sobre la #Eurocopa y la camiseta de Diego Maradona que recibió pic.twitter.com/wADiiEeCSO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 14, 2024

Dicho regalo desató una respuesta particular del jugador. Con la casaca en la mano y una sonrisa de oreja a oreja, Modric agradeció y no pudo contener su emoción: "Es especial. Muchas gracias, no sé qué decir".

"Gracias a vos el por fútbol", le respondió el comunicador. Luka, todavía asombrado atinó a decir: "Es un placer. Una alegría tener esta camiseta. Diego es el más grande. Me emocionaste con esto". Y avisó que habrá una retribución: "No sé qué puedo darte. Mi camiseta mañana".

Las palabras de Modric con el periodista argentino en la previa a la Euro

"Acá todos los equipos se conocen entre sí y tácticamente tienen todos un fútbol muy similar", señaló Kylian Mbappé en su momento, alegando que la Eurocopa es más compleja que un Mundial. "Es verdad que en la Eurocopa son partidos entre las mejores selecciones de Europa, pero en el Mundial tenés a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. Grandes equipos", le expresó ahora Modric en diálogo con ESPN.

Luego, el mediocampista de 38 años, que compartirá equipo con Kylian en la próxima temporada, completó: "No me gusta comparar, pero yo creo que el Mundial es más difícil, porque son selecciones de todo el mundo. Puedo entender lo que dijo Mbappé, pero para mí el Mundial es más difícil".