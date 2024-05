Viral: el show de caras de Chiquito Romero ante los goles que le hicieron en Boca

Qué dijo el Chiquito Romero sobre el empate con Fortaleza

Tras el partido, el arquero Chiquito Romero y el entrenador Diego Martínez asistieron a la conferencia de prensa. Romero, uno de los máximos referentes del plantel, expresó su frustración: "Fue un partido casi perfecto. Dominamos todo el primer tiempo. Si agarré una pelota yo en el primer tiempo fue mucho y en el segundo tiempo tuvimos oportunidades de gol. Pero sabemos que esto es fútbol y a veces las claras no quieren entrar. Nos quedamos con un sabor amargo".

Romero también aprovechó para respaldar al técnico y hacer autocrítica por la falta de lectura de juego. "Diego no es el único que se tiene que hacer responsable porque nosotros tenemos mucha gente de experiencia y muchas veces tenemos que aprender a leer los partidos. No es solo la voz de mando de él, sino que somos un montón de otros que también tenemos que tomar responsabilidad, leer el juego y que en una pelota a los 90 minutos pasados, ganando 1-0, que a nosotros nos alcanzaba, tenemos que frenar a los defensores que no vayan y al que va a patear el córner que no patee", sentenció.

Chiquito.jpg Chiquito Romero

Qué dijo Diego Martínez tras el empate de Fortaleza

Por su parte, Martínez expresó su descontento por el resultado, aunque destacó el rendimiento del equipo durante la mayor parte del encuentro. "Estoy con bronca por haber perdido dos puntos. Si hablamos de un partido perfecto, era el que veníamos haciendo. Soy el mayor responsable de haber perdido dos puntos en casa. Tengo que darles más herramientas a los jugadores en la última jugada", señaló el DT. "Tácticamente las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaban. Estructuralmente no estábamos mal en la última jugada, pero yo tengo que dar más".