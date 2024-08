Vuelve la Generación Dorada: el sentido homenaje para celebrar los 20 años de la medalla de oro

A 20 años del histórico triunfo que llevó a la Generación Dorada del básquet argentino a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 , se prepara un sentido homenaje para reunir a los héroes que marcaron una era dorada en el deporte nacional. Un video emotivo, diseñado para apelar a la nostalgia y el orgullo nacional, se ha vuelto el detonante de esta iniciativa, despertando la emoción no solo de los fanáticos, sino también de los propios protagonistas de esa hazaña.

El video, que reúne imágenes icónicas y momentos inolvidables de aquellos años gloriosos, ha servido como un llamado para volver a unir a los integrantes de la Generación Dorada. La pieza audiovisual no solo destaca las victorias y logros, sino también la camaradería y el espíritu de equipo que caracterizó a ese grupo de jugadores, que se convirtió en un símbolo de unidad y perseverancia.

Este homenaje no solo busca celebrar los 20 años de la medalla dorada, sino también reforzar el legado de la Generación Dorada en las futuras generaciones, recordando que, más allá de los triunfos, fue la unión lo que los llevó a la gloria.

Rubén Magnano, el entrenador de la Generación Dorada que arrancó en Neuquén y se retiró

Corría el año 2001 cuando Rubén Magnano encabezó a la selección argentina de básquet que desde el Premundial de Neuquén empezó a construir su camino como "Generación Dorada". Primero, ese equipo ganó el torneo en el Ruca Che de forma invicta, dejando un recuerdo imborrable en los fanáticos del deporte regional. Luego, fue subcampeón en Indianápolis 2002 y finalmente medalla de Oro en Atenas 2004.

Este martes se confirmó el retiro de la actividad profesional de Magnano como entrenador, luego de una carrera prolífica en la que encabezó el plantel de Atenas de Córdoba en la década del 90', que con Marcelo Milanesio y Héctor Campana marcó la historia del básquet argentino a nivel local. En el medio, también pasó por Luz y Fuerza de Misiones y Boca Juniors.

La conducción que mostró en el Griego le valió la chance de dirigir a la selección nacional y lo hizo con la mejor generación de jugadores de la historia de la disciplina en nuestro país. "No dirijo mas. Estoy en un momento donde no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mí familia. Por eso cuelgo los botines", dijo el cordobés.

Campeonatos ganados por Rubén Magnano

Fueron muchos los títulos que ganó como DT. En Atenas ganó la Liga Nacional en las temporadas 1991-1992, 1997-1998, 1998-1999 y 2008-2009. Además obtuvo el Sudamericano de Clubes 1993 y 1994, el Panamericano de Clubes 1996 y la Liga Sudamericana de Clubes, años 1997 y 1998.

En cuanto a la selección, primero ganó dos Sudamericanos y un Panamericano en la categoría sub 21. Después llegaron el Sudamericano y el Premundial en Neuquén (2001), ambos de forma invicta. El Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas será recordado por siempre como uno de los mayores logros de la historia del deporte argentino. Todavía está presente el festejo de Magnano tras la "palomita" de Manu Ginóbili contra Serbia en el primer partido de ese torneo.