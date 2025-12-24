⁠¿Vuelve a River? Sin lugar en Alemania, el Diablito Echeverri definió cuál será su próximo club

El joven jugador de 19 años se irá del Bayer Leverkusen para firmar contrato con un club de una importante liga mundial.

Las divisiones inferiores no le han dado descanso a la comisión directiva de River que ha tenido que estar atenta ante el alto nivel de una gran cantidad de jugadores, a punto tal de ser buscado por gigantes del fútbol europeo. Fue Claudio Echeverri uno de los jugadores que ilusionó al pueblo millonario pero que rápidamente fue vendido al fútbol europeo.

Nada más y nada menos que el Manchester City se lo llevó luego de ser protagonista del equipo a su corta edad. Los resultados en el viejo continente no fueron como habían planificado y desde su salida a los citzens enero del 2024 no ha encontrado continuidad. Del elenco inglés fue cedido al Bayer Leverkusen de Alemania donde no consiguió instalarse como un futbolista importante. Es por eso que a la vuelta de la esquina aparece una mueva institución a la que podría llegar.

En las últimas horas se conoció que, sin lugar en Alemania, el jugador seguirá su carrera en un club importante de España- Se trata del elenco de primera división Girona quien pertenece al grupo empresarial que también es dueño del City. "¡ Claudio Echeverri al Girona, allá vamos! El talento argentino se ha cedido procedente del Manchester City. La cesión del Bayer Leverkusen se ha interrumpido ya que Echeverri pasará a formar parte del Girona del City Group. Préstamo directo hasta junio.", escribió en su cuenta de Instagram el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2003521311612838265&partner=&hide_thread=false Claudio Echeverri to Girona, here we go! Loan deal agreed for the Argentinian talent to join from Man City.



Bayer Leverkusen loan move has been interrupted as Echeverri will be part of City Group side Girona.



Straight loan until June. pic.twitter.com/YsZCFEPu4u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025

Más allá de la información trascendida, el equipo no hizo referencia a la llegada del jugador. Una vez que esté en España, deberá volver a sumar minutos debido a que entre su paso por el City y el elenco alemán tan solo sumó 14 partidos (334 minutos).

El emotivo mensaje de Aníbal Moreno a su amigo fallecido hincha de River

Aníbal Moreno, fue confirmado como segundo refuerzo de River Plate, tiene una historia muy particular con el club Millonario. El mediocampista proveniente de Palmeiras, tras el pase acordado en US$ 7 millones, cumplirá un deseo que manifestó en 2017 a partir del fallecimiento de un amigo, cuando el futbolista aún no había debutado como profesional.

"No me olvido cuando iba al barrio, me preguntabas cómo me iba en el fútbol, en la escuela, en todo, cuánto faltaba para que me veas en la tele o jugar en River", escribió Moreno en su cuenta de Instagram, en un emotivo mensaje dedicado a su amigo, a quien se dirigió como un "hermano".

"Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste. Guiame desde arriba siempre, por favor, y nunca dejes caer a tu familia ni amigos", agregó Moreno en aquel mensaje. Finalmente, a los 26 años, el deseo se hizo realidad y el mediocampista catamarqueño jugará para el equipo de Marcelo Gallardo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Olé (@diario.ole)

Embed - Diario Ole on Instagram: " La emotiva carta que Aníbal Moreno le escribió a su amigo fallecido en 2017 y se viralizó tras la confirmación de su pase a River "Voy a hacer hasta lo imposible por cumplir mi sueño. No me olvido cuando iba al barrio y me preguntabas cuánto faltaba para verme en la tele o jugar en River" "Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste"" View this post on Instagram

En 2025, Moreno jugó para Palmeiras ante River por los cuartos de final de la Libertadores y tras la victoria del Verdao por 2-1 en la ida, se refirió a su experiencia en el Monumental. "En este estadio jugué siete partidos, es la primera vez que gano.y sentimos como si hubiéramos empatado o perdido. Por primera vez gané acá, tenemos que estar orgullosos, con la cabeza alta", les dijo a sus compañeros en el vestuario.

De esta manera, River no descansa en el mercado de pases de cara al 2026 y tras presentar a Fausto Vera como refuerzo y acordar de palabra la llegada de Aníbal Moreno, se movió rápido y abrió conversaciones con Facundo Mura, quien finaliza contrato a fin de año con Racing Club.