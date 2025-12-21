Además de Moreno y Vera: River inició conversaciones por otro refuerzo

El jugador milita en el fútbol argentino y podría llegar al equipo de Marcelo Gallardo en condición de libre.

River no descansa en el mercado de pases de cara al 2026 y tras presentar a Fausto Vera como refuerzo y acordad de palabra la llegada de Aníbal Moreno , se movió rápido y abrió conversaciones con Facundo Mura , quien finaliza contrato a fin de año con Racing .

El pasado sábado una persona importante del conjunto ‘Millonario’ se comunicó directamente con el lateral derecho para conocer su situación. Ante esto y la posibilidad de jugar en el Inter Miami con el astro argentino Lionel Messi , el nacido en Rio Negro de 26 años solicitó 72 horas para poder responder ante la propuesta del eleno de Núñez.

Si bien River cuenta con Gonzalo Montiel en el puesto de marcador de punta derecho, Marcelo Gallardo , entrenador de la “Banda”, no vería con malos ojos sumar un competidor para “Cachete” ante la posible salida de Fabricio Bustos .

Mura sumó varios minutos en 2025, pero siempre corrió de atrás en las consideraciones de Gustavo Costas en Racing, quien se decantó en la mayoría de los partidos del torneo local y Copa Libertadores por el uruguayo Gastón Martirena. Mismo caso podría ocurrir en River ya que el campeón del mundo en Qatar 2022 es de los preferidos del “Muñeco” dentro del once titular.

Mura Arias

Luego de anunciar el fichaje de Fausto Vera y acordar de palabra el traspaso de Aníbal Moreno, el cuadro millonario busca armar un plantel más que competitivo para la triple competencia de la próxima temporada (Liga Profesional – Copa Sudamericana – Copa Argentina).

En total, el defensor jugó 148 duelos en la “Academia” y anotó 12 goles. Además, consiguió sumar cuatro títulos con el elenco de Avellaneda: la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones en 2022, la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Santiago Ascacíbar: la novela del verano entre River y Boca

El mediocampista de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacíbar admitió que, una vez cerrada la temporada, comenzará a analizar los próximos pasos de su carrera tras conquistar un nuevo título con el equipo platense.

El sábado por la tarde, en San Nicolás, el “Pincha” venció por 2 a 1 a Platense y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025, sumando una nueva estrella luego de haber ganado el Torneo Clausura.

Con el cierre del año competitivo y mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de Eduardo Domínguez, también se reactivaron las versiones en torno al futuro del capitán y una de las principales figuras del equipo.

Luego de la consagración, Ascacíbar explicó que decidió aislarse de cualquier negociación durante la definición de los títulos: “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá”, expresó en diálogo con TNT Sports.

En la misma línea, remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, agregó.

Y concluyó: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.

Las declaraciones del mediocampista se dieron en un contexto en el que volvieron a surgir versiones sobre el interés de River y Boca. En la previa del Trofeo de Campeones, Juan Sebastián Verón se refirió públicamente a esa posibilidad: “¿Para River o para Boca? al Ruso lo veo más para Estudiantes. Después decidirá dónde quiere ir, si es que sale. Nos tiene que conformar a todos. Al jugador pero también al club”.

El presidente del Pincha también dejó en claro la postura institucional ante una eventual transferencia: “Nosotros, en esta circunstancia, podemos hacer un esfuerzo pero tiene un límite y hay que saber aceptarlo. Hicimos un esfuerzo muy grande, el Ruso también, y me parece normal que sea compartido para su salida el esfuerzo”, señaló.

Por último, Verón relativizó el malestar que había manifestado en el pasado Stefano Di Carlo, actual presidente de River, cuando Estudiantes compitió por Sebastián Driussi y ahora desde Núñez fueron a buscar a una de las figuras del Pincha en la antesala de una final: “Esas cosas pasan, no me voy a enojar. Son cosas que están, qué va a ser. Es normal”, sentenció.