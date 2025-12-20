Sacó la billetera: River hizo la primera oferta por un habitual convocado a la Selección Argentina

El Millonario, que ya cerró a Fausto Vera, buscaría seguir reforzando el círculo central del campo de juego con otro volante.

Aníbal Moreno volvió a convertirse en un nombre central en el mercado de pases de River y, esta vez, ya no aparece como una quimera inalcanzable. El volante central que Marcelo Gallardo desea desde hace años pasó de ser un sueño imposible a una posibilidad concreta, aunque todavía compleja, en el cierre de 2025. El cambio de escenario se explica por la actualidad del jugador en Palmeiras , donde perdió protagonismo, y por su propio deseo de emigrar a Núñez en busca de continuidad y un nuevo impulso en su carrera.

Por lo pronto, el elenco millonario ya dio el primer paso formal y envió una oferta cercana a los seis millones de dólares por la totalidad de la ficha, una cifra que se encuentra por debajo de las pretensiones del club brasileño . En La Banda son conscientes de que la negociación será ardua, tanto por el peso económico de la operación como por el antecedente reciente entre ambos clubes, y por eso el presidente Stefano Di Carlo asumió un rol activo en las conversaciones.

La situación deportiva del habitual convocado a la Selección Argentina es uno de los factores que reactivó las tratativas. Sin el lugar que esperaba en el equipo paulista, el ex Racing perdió minutos, nivel y, en consecuencia, valor de mercado . El Verdao, que en su momento tasó al volante en alrededor de 15 millones de dólares, hoy estaría dispuesto a sentarse a negociar por una suma menor.

Moreno El volante disputó 28 encuentros en la última temporada del Brasileirao.

En paralelo, el propio jugador entiende que necesita volver a tener protagonismo para sostener la curva ascendente de su carrera, y River aparece como un destino seductor desde lo deportivo y lo personal. Saben que la primera propuesta difícilmente sea aceptada: Palmeiras desembolsó más de siete millones de dólares para quedarse con el surgido en Newell's y buscará, al menos, recuperar esa inversión.

River estaría dispuesto a mejorar la oferta

Aún así, la dirigencia millonaria se muestra dispuesta a mejorar la oferta para acercarse a las exigencias del club sudamericano, siempre dentro de los márgenes que considera razonables para su economía. La eliminación sufrida ante el equipo brasileño en la última Copa Libertadores es un recuerdo reciente, pero no un obstáculo insalvable para reabrir el diálogo. El interés del Muñeco tiene además un trasfondo futbolístico claro.

Ocurre que la posible llegada de Moreno se complementa con el reciente arribo de Fausto Vera y apunta a renovar un mediocampo que viene mostrando falencias. En ese contexto, la figura del volante aparece como una pieza clave para equilibrar y jerarquizar la zona central del equipo. Sin embargo, el éxito de la operación dependerá en buena medida de la voluntad del futbolista para colaborar en la negociación, ya sea presionando para reducir las pretensiones económicas o aceptando una salida parcial, con la venta de un porcentaje de su pase, una alternativa que podría resultar más accesible,