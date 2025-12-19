No es de Boca, ni River: quién es el jugador más caro del futbol argentino

De cara al mercado de pases, se presentó el relevamiento de los futbolistas más valorados del ámbito local.

El jugador más caro del fútbol argentino no es de Boca ni River.

El mercado de pases es uno de los eventos que más expectativas genera al comienzo de cada temporada y tras la finalización del Torneo Clausura, los valores de varios jugadores del fútbol argentino sufrieron modificaciones y el más caro no juega ni en Boca ni River .

Según información basada en la prestigiosa página Transfermarkt , sitio web que brinda datos acerca de las distintas ventanas de transferencia en todo el mundo, entre otros aspectos, se presentó el nuevo top 10 de futbolistas con el precio más elevado dentro de la Liga Profesional.

Con la última actualización, el primer puesto quedó compartido entre tres jugadores que rondarían los 10 millones de dólares : Juan Nardoni , mediocampista de 23 años de Racing, Kevin Lomónaco , defensor central de Independiente, y Maher Carrizo , joven delantero de Vélez.

La promesa del ‘Fórtin’ se transformó en uno de los futbolistas más pretendidos del campeonato, mientras que el volante de la ‘Academia’ se convirtió en una pieza clave en el centro del campo del esquema de Gustavo Costas. En tanto, el zaguero de 23 años del ‘Rojo’ logró recuperar su nivel y se consolido como uno de los mejores en su puesto.

nardoni racing figura.jfif

La cuarta y quinta plaza (correspondiente al segundo valor más alto) quedó ocupada por Cristian Medina, jugador de Estudiantes de La Plata, y Santiago Sosa, mediocampista y capitán de Racing en 2025. Ambos fueron valuados en 9 millones de la divisa estadounidense y protagonizaron una considerable subida en el precio.

Por su parte, Felipe Loyola, centrocampista chileno de Independiente, no tuvo un buen segundo semestre tras un gran Torneo Apertura, pero consiguió permanecer dentro de los diez primeros puestos, más precisamente en el sexto con un valor de USD 8 millones.

Apenas por debajo aparece Alan Lescano, volante creativo de Argentinos Juniors, clave en el once del entrenador Nicolás Diez y esencial en la elaboración del juego del ‘Bicho’. En caso de que algún equipo quiera hacerse con sus servicios, deberá desembolsar aproximadamente 7,5 millones de dólares.

Por último, el octavo, noveno y decimo lugar quedó igualado en 7 millones de la moneda norteamericana. Exequiel Zeballos, extremo de Boca con gran desempeño en el Torneo Clausura, Kevin Castaño, pivote de River, y Lautaro Rivero, marcador central del ‘Millonario’, completan el top 10 del ranking.

Dentro de la prestigiosa nómina se puede observar el valor por los futbolistas jóvenes argentinos, muy codiciados en el exterior, ya que nueve de los diez mencionados se encuentran por debajo de los 25 años de edad, a excepción de Santiago Sosa.

El top 10 de futbolistas de mayor valor de la Liga Profesional

Juan Ignacio Nardoni (2 – Racing): 10 millones de dólares

Kevin Lomónaco (23 – Independiente): 10 millones de dólares

Maher Carrizo (19 – Vélez): 10 millones de dólares

Santiago Sosa (26 – Racing): 9 millones de dólares

Cristian Medina (23 – Estudiantes de La Plata): 9 millones de dólares

Felipe Loyola (25 – Independiente): 8 millones de dólares

Alan Lescano (24 – Argentinos Juniors): 7,5 millones de dólares

Exequiel Zeballos (23 – Boca): 7 millones de dólares

Kevin Castaño (25 – River): 7 millones de dólares

Lautaro Rivero (22 – River): 7 millones de dólares

El jugador que quieren Boca y River

River y Boca, rivales de toda la vida, comenzaron a moverse en el mercado de pases de cara a la próxima temporada y ambos posaron sus ojos en Santiago Ascacibar, figura y capitán de Estudiantes de La Plata.

Tanto el “Millonario” como el “Xeneize” estarían interesados en sumar al volante central de 28 años a sus filas. En principio, el conjunto de Núñez llevaría la delantera, pero el entorno azul y oro tendría preparada una propuesta formal que sería presentada en los próximos días.

Con la mirada puesta en el Trofeo de Campeones ante Platense, el mediocampista del “Pincha” se encuentra enfocado en sumar un título más con el elenco platense tras la obtención del Torneo Clausura 2025 con la reciente victoria frente a Racing por penales.

Asimismo, el jugador no vería con malos ojos una posible salida del “León”, necesitado de ventas, en busca de nuevos horizontes. No obstante, según declaraciones de Juan Sebastián Verón, presidente del cuadro rojiblanco, Estudiantes “quiere retenerlo”, pero reconoció que “hay una cuestión económica donde no pueden competir” con equipos como Boca o River.

Ascacibar.jpeg

Si bien la “Banda” sondeó la situación del ex centrocampista del Stuttgart de Alemania, todavía no realizó una oferta formal por lo que las puertas están más que abiertas para que los de la Ribera hagan un intento por quedarse con el nacido en La Plata.

Con el “Pincha”, Ascacibar jugaría la Copa Libertadores 2026, misma situación en el caso que decidiera fichar por el conjunto azul y oro. En tanto, si se decantara por entrenar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, competirá en la Copa Sudamericana dado que River no logró clasificarse al certamen de mayor importancia del continente.

Lo cierto es que la novela en torno al futbolista de Estudiantes acaba de comenzar, por lo que está lejos de terminar, y habrá que esperar cómo avanza la ventana de transferencias para conocer si el destino del volante será Núñez, Brandsen 805, La Plata u otro equipo que presente una propuesta tentadora para la Comisión Directiva encabezada por la “Brujita”.