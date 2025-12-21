Atentos, Boca y River: Ascacíbar habló de su futuro tras levantar un nuevo título con Estudiantes

El mediocampista del Pincha sonó como posible refuerzo del Xeneize y el Millonario en el presente mercado de pases.

El mediocampista de Estudiantes de La Plata , Santiago Ascacíbar admitió que, una vez cerrada la temporada, comenzará a analizar los próximos pasos de su carrera tras conquistar un nuevo título con el equipo platense, mientras se rumorea un interés de Boca y River .

El sábado por la tarde, en San Nicolás, el “Pincha” venció por 2 a 1 a Platense y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025, sumando una nueva estrella luego de haber ganado el Torneo Clausura.

Con el cierre del año competitivo y mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de Eduardo Domínguez, también se reactivaron las versiones en torno al futuro del capitán y una de las principales figuras del equipo.

Luego de la consagración, Ascacíbar explicó que decidió aislarse de cualquier negociación durante la definición de los títulos: “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá”, expresó en diálogo con TNT Sports.

En la misma línea, remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, agregó.

Y concluyó: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.

Las declaraciones del mediocampista se dieron en un contexto en el que volvieron a surgir versiones sobre el interés de River y Boca. En la previa del Trofeo de Campeones, Juan Sebastián Verón se refirió públicamente a esa posibilidad: “¿Para River o para Boca? al Ruso lo veo más para Estudiantes. Después decidirá dónde quiere ir, si es que sale. Nos tiene que conformar a todos. Al jugador pero también al club”.

El presidente del Pincha también dejó en claro la postura institucional ante una eventual transferencia: “Nosotros, en esta circunstancia, podemos hacer un esfuerzo pero tiene un límite y hay que saber aceptarlo. Hicimos un esfuerzo muy grande, el Ruso también, y me parece normal que sea compartido para su salida el esfuerzo”, señaló.

Por último, Verón relativizó el malestar que había manifestado en el pasado Stefano Di Carlo, actual presidente de River, cuando Estudiantes compitió por Sebastián Driussi y ahora desde Núñez fueron a buscar a una de las figuras del Pincha en la antesala de una final: “Esas cosas pasan, no me voy a enojar. Son cosas que están, qué va a ser. Es normal”, sentenció.

¿Aníbal Moreno, cerca de River?

El exmediocampista de Racing Aníbal Moreno se refirió públicamente por primera vez a la posibilidad de convertirse en refuerzo de River y dejó abierta la puerta a su llegada al club de Núñez, al admitir su intención de salir de Palmeiras y regresar al país tras dos años en Brasil.

Moreno participó este sábado de un partido a beneficio en San Fernando del Valle de Catamarca, su ciudad natal, donde se mostró accesible con la prensa aunque aseguró no estar al tanto de las gestiones que ya lo vinculan con River.

“Hace tres horas que no tengo el celular en la mano, no vi nada, nadie me dijo nada. Estoy acá cerca de los chicos, no hablé nada con mi representante. Seguro cuando agarre el celular vamos a ver qué hay”, repitió durante la jornada.

Más allá de ese supuesto desconocimiento, Moreno reconoció su deseo de volver a instalarse en Argentina: “No le cierro la puerta a nadie. Como siempre dije, uno extraña a la familia, extraña la ciudad y, si se da, bienvenido sea”, afirmó, en una declaración que refuerza la idea de una salida de Palmeiras, club al que llegó en 2023 proveniente de Racing y con el que tiene contrato hasta diciembre de 2029.