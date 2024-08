XXXXL: por qué la nueva estrella de Independiente usa camisetas tan grandes

Embed "USO SUELTO, ME GUSTA"



Los hinchas del Rojo, alucinados con el look OVERSIZE de Kevin Lomónaco



#DisneyPlus | #ESPNFútbol1 pic.twitter.com/spYWXqHnYY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2024

El look oversize de Lomónaco que es furor en Independiente

Pero claro, esto no es lo único que llamó la atención de Kevin Lomonaco, quién también se robó todas las miradas por su look. Lejos de vestir la vestimenta de club apretada, el defensor prefirió pedir unos talles más grandes, algo que explicó luego de terminado el partido: “Uso suelto, me gusta, me siento cómodo. Es XL, todo es XL, la camiseta creo que es L”.