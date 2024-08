Cuál es el jugador insignia que se va de Independiente

Independiente 1.jpg Mancuello con pocos minutos de Independiente

Cómo es el momento de Mancuello en Independiente

El volante de 34 años, que en su regreso al club había generado grandes expectativas, no logró afianzarse en el equipo titular bajo la conducción de Julio Vaccari. A lo largo del 2024, Mancuello participó en 19 encuentros, sumando 1.152 minutos de juego, con un registro de dos goles y una asistencia. Sin embargo, estos números no fueron suficientes para garantizarle un lugar en el once inicial, y su rol se limitó, en gran parte, a ser una alternativa desde el banco de suplentes.