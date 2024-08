El periodista de ESPN que se burló de Independiente y es considerado persona no grata en las redes

Independiente 1.jpg Fede Bulos, periodista de ESPN

El video de Fede Bulos en ESPN que enojó a los hinchas de Independiente

“Yo lo prejuzgué, creí que venía, que venía con la guitarra y usted me demostró que yo estaba equivocado y hoy lo vengo a reconocer. Usted dejó la guitarra de lado. Se acabó el paradar negro. No hay guitarra, no hay chamuyo, no hay 4-3-3, no hay fútbol ofensivo que valga. Cuando el momento, cuando el momento no lo amerita”, arrancó diciendo Fede Belus.

“Dejó la guitarra con la que yo lo prejuzgaba, armó el 4-4-2, un equipo granítico, garrote, garrote, garrote, cabezazo y triunfo. Me gusta la sonrisa, hasta está más lindo, hasta está más lindo porque cuando los triunfos fluyen, la belleza fluye y usted está fantástico. En la conferencia se ríe, lo quisieron rajar en el segundo partido”, agregó el periodista de ESPN.

Embed Lo grande que será Independiente, que aún en el peor momento de nuestra historia, se siguen esmerando en bajarnos el precio haciendo estas payasadas insólitas. pic.twitter.com/cWd8qqRDPj — Sebastian (@Sebas_Neman) August 14, 2024

El enojo de los hinchas del Rojo

“Y usted me dijo, ¿pero cómo me voy a ir? Basta del paladar que se murió. Ahora, garrote, garrote, ganar y ganar y que todo el pueblo futbolero vuelva a cantar. Independiente, será siempre independiente, el orgullo nacional. Un saludo de la Cámara Blanca para usted, Julio Vaccari”, cerró el periodista en su clásica sección dentro del programa llamada “La perla blanca” en donde a diferencia de su otra sección “La perla negra” destaca algo que le pareció positivo del fin de semana de fútbol argentino.

“Al chano lo internaron por mucho menos”, “Otro bostero con micrófono que sacá toda su bronca hacia nosotros que acumuló en su juventud. Su peor terror sería que regresemos a ser…”, y “¡No lo vi pero me parece vergonzoso que una persona que dice ser periodista haga semejante payasada! No puedo entenderlo”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios del Rojo al ver el video de Bulos.