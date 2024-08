Video: la picante reacción del DT de Independiente tras ser escupido por la platea pincha

El gol tempranero le dio confianza al equipo de Vaccari, que supo manejar los tiempos del partido ante un Estudiantes que, aunque intentó reaccionar, no pudo generar situaciones claras de peligro en el arco defendido por Rodrigo Rey. El Pincha salió al complemento con más ímpetu, buscando el empate, pero la defensa de Independiente se mostró sólida y neutralizó los intentos del conjunto local.

En el mejor momento de Estudiantes, cuando parecía que el empate podía llegar, Independiente golpeó de nuevo. Nuevamente, un córner desde la derecha y un cabezazo letal, esta vez de Gabriel Ávalos, ampliaron la ventaja para los de Avellaneda. Con el 2-0 en el marcador, el equipo de Vaccari controló el juego y, tras la expulsión de Santiago Ascacíbar por doble amarilla, el Rojo no pasó mayores sobresaltos en lo que restaba del encuentro.

Embed Asi reaccionó Julio Vaccari tras recibir un escupitajo en UNO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/8PhO2JsmTepic.twitter.com/s0ooEUtdWe — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 12, 2024

El escupitajo que recibió Julio Vaccari

La victoria no solo significó el primer triunfo de la era Julio Vaccari, sino también un respiro para un Independiente que venía de empatar sin goles ante San Lorenzo y que, hasta el momento, no había podido sumar de a tres desde la llegada del nuevo entrenador. La solidez defensiva y la efectividad en las jugadas de pelota parada fueron las claves de un equipo que, aunque no brilló, mostró señales de mejora en un contexto complicado.

Sin embargo, no todo fue positivo en la noche de La Plata. Durante el segundo tiempo, Julio Vaccari vivió un momento tenso cuando un hincha de Estudiantes lo escupió en la cabeza desde la platea. La reacción del entrenador fue sorprendentemente calmada, considerando la agresión sufrida. Vaccari simplemente se tocó el pelo y lanzó una mirada de desaprobación hacia la tribuna, antes de decirle al agresor: "Sos un maleducado", con evidente enojo pero sin perder la compostura.