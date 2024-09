¿Y Argentina? La FIFA actualizó el ranking de selecciones con cambios sorpresivos

seleccion-argentina-2024jpg.webp

El top 10 del ranking FIFA

1) Argentina - 1.889.02 puntos

2) Francia - 1.851.92

3) España - 1.836.42

4) Inglaterra - 1.817.28

5) Brasil - 1.772.02

6) Bélgica - 1.768.14

7) Países Bajos - 1.759.95

8) Portugal - 1.752.14

9) Colombia - 1.738.72

10) Italia - 1.726.31

Un campeón del mundo fue contundente al hablar de Scaloni: "Se transformó en..."

Un campeón del mundo no anduvo con rodeos al referirse a Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección argentina pareciera no dejar lugar a los reproches ni las críticas por lo conseguido a nivel futbolístico como también en los títulos que reflejan ese buen andar.

Es por eso que cada aparición de distintas personalidades que hablan de Scaloni suelen ser para llenar elogios: "Desde que veo fútbol, Argentina jamás tuvo un técnico interino. Cuando cambiaron al DT, la Selección estaba sin cabeza y nadie quería agarrar", declaró el campeón del mundo en 1986 Claudio Borghi, en una entrevista mano a mano con TNT Sports por CNN Radio

"Se transformó en un técnico extraordinario, está postulado a mejor del mundo y tiene muy claro lo que debe hacer", agregó y sentenció sobre las críticas en el inicio de período: "Me criticaron porque dije que no parecía argentino, ya que no tomó venganza de quienes decían que no podía estar".

El Bichi Borghi y Lionel Scaloni

Sumado a esto, el Bichi alegó que, además de la capacidad del entrenador, cuenta con un gran equipo: "Tiene un equipo de trabajo extraordinario y una cantidad de jugadores que en otro lugar no hay".