¿Y Colapinto? Cuáles son los 11 pilotos de F1 a los que se le vence el contrato y deben negociar para seguir

Algunos pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 finalizan su contrato con las escuderías a fin de año. Quiénes son.

La temporada 2026 de Fórmula 1 t odavía está en marcha, caminando recientemente por la octava fecha de las 24 programadas ( dos fueron suspendidas en el inicio del año ), pero los pilotos ya empiezan a analizar su futuro en la máxima categoría manteniendo un diálogo con sus escuderías para llegar a un acuerdo o no y tomar definiciones sobre su futuro.

Hay 11 pilotos que ya tienen en su mente el final de la temporada porque saben que su contrato con las escuderías correspondientes llegan a su fin. Mientras tanto, la otra mitad de la parrilla tiene un contrato existente que lo aseguran por más temporada como es el caso de Pierre Gasly , compañero de Franco Colapinto , quien en septiembre de 2025 renovó contrato con Alpine hasta 2028.

Hay nombres pesados que deberán negociar y hacer las cosas bien en lo que resta de la temporada para continuar en la máxima categoría del automovilismo mundial. Según el informe publicado oficialmente por la Fórmula 1, quienes terminan su contrato esta temporada son: George Russell y Kimi Antonelli ( Mercedes Benz que es escolta y líder del campeonato), Isack Hadjar ( Red Bull ); Carlos Sainz y Alex Albon (ambos de Williams ), Liam Lawson y Arvid Lindblad (los dos en Racing Bulls ; Fernando Alonso y Lance Stroll (ambos en Aston Martin ) y Gabriel Bortoleto ( Audi )

Sumado a este extenso listado, está Franco Colapinto quien también está en la lista debido a que a finales del corriente año se vería su situación, aunque alguna vez su manager María Catarineu confirmó que se trata de un contrato debido a que Williams lo cedió por cinco años. a Sin embargo, su rendimiento en el monoplaza da créditos para ser el ocupante de la segunda butaca de la escudería francesa.

franco-colapinto-2211200

Horarios para el GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 8.30 hs

Práctica libre 2: 12 hs

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7.30 hs

Clasificación: 11 hs

Domingo 7 de junio

Carrera: 10 hs

Temor en la Fórmula 1: prepararon un "plan de emergencia" ante la posibilidad de suspender dos GP

La guerra de Medio Oriente cambió el calendario de la Fórmula 1 con la suspensión de los Gran Premio de Bahrein y Arabia Saudita, que en principio iban a disputarse el 12 de abril y 19 de abril respectivamente, y ahora hicieron que la etapa final de la temporada esté más que apretada. Sin embargo, más allá de esto, los dirigentes de la categoría temen a que exista la cancelación de dos GP más.

Según dio a conocer el máximo mandatario de la categoría Stefano Dominicalli, prepararon un "plan de emergencia" para poder soportar posibles nuevos cambios en el calendario con dos de las carreras programadas para el cierre del 2026.

Cuáles son los GP que podrían suspenderse

Uno de los mayores temores de la organización es la posibilidad de que los GP de Qatar, Lusail (27-29 de noviembre) y Abu Dabi, Yas Marina (04-06 de diciembre) se cancelen si persiste el conflicto en mencionado lugar.

Sin embargo, Dominicalli fue claro al dar a conocer en diálogo con el medio francés L'Equipe el presidente de la F1 fue claro y contó que tienen preparado un "Plan B" en caso que se suspendan las actividades en mencionados países. Por este motivo, la fecha programada para Las Vegas (19 al 21 de noviembre) no será la última del año, pase lo que pase.

Fórmula 1 2026 El importante anuncio de la Fórmula 1 que fue celebrado por los fanáticos.

Qué dijo Dominicalli

“Puedo confirmar que tenemos un plan de emergencia. Si las dos carreras al final de la temporada no pueden celebrarse porque la guerra aún no ha terminado, disponemos de soluciones alternativas. Las Vegas no será la última carrera del calendario”, dijo sobre las posibles nuevas cancelaciones.

A su vez habló sobre la posibilidad de reemplazar las fechas ya suspendidas, por las que el calendario tendrá 22 fechas en total y no 24 como estaba pactado originalmente: “Para ser transparentes: creo que es imposible sustituir ambas carreras. Incluso sustituir una sola carrera no será sencillo. No hay muchos fines de semana libres disponibles.”

"Esto no es como un partido de fútbol con dos equipos y 22 jugadores, en el que puedes trasladar algo fácilmente. Nosotros tenemos que lidiar con la complejidad logística, costes de transporte y mucho más”, contó y agregó que “en los próximos meses cuando llegue el momento” tomarán decisiones sobre los dos GP finales a celebrarse en Qatar y Abu Dhabi.