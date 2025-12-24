¿Y si te llama Gustavo Costas? El entrenador llamó a un dirigente de Boca y va a la carga de una figura

El DT de la Academia preguntó por un nombre puntual para intentar reforzar el plantel de cara a la temporada 2026.

Gustavo Costas prendió el celular y le pegó un llamado al Chelo Delgado con una pregunta clave: la situación de una figura que tiene el equipo que, por el momento, entrena Claudio Úbeda. Luego de la salida de Luciano Vietto el DT comenzó a gestionar posibles reemplazantes.

El primer llamado lo recibieron en Boca consultando por un futbolista puntual con el que buscan reforzar la delantera de cara a la temporada 2026 donde la Academia tendrá, entre otros trofeos a la Copa Sudamericana. En ese llamado que habría existido, el entrenador habría consultado por el nueve Milton Giménez , una pieza titular en el equipo de Úbeda.

Más allá del trascendido, no se confirmaron ofertas formales para quedarse con el jugador. Ante esta posible oferta que puede llegar a la institución, Boca prepara consultar por Gabriel Rojas para sumarlo a las negociaciones en caso de que prosperen. Cabe recordar que el club había buscado en otras oportunidades al delantero que brilló en Banfield.

Mientras tanto Racing limpió a Vietto y el jugador fue durísimo con el entrenador

Luciano Vietto se despidió de Racing tras no renovar su vínculo contractual y aseguró que son “polos opuestos” con el entrenador del equipo de Avellaneda, Gustavo Costas.

Luego de la que fue la dura derrota por penales ante Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura, el entrenador y la dirigencia encabezada por Diego Milito empezaron a diagramar el equipo para la próxima temporada que se iniciará a fines de enero.

En estos planes, el delantero quedó descartado, por lo cual no renovó su vínculo contractual con Racing y, ante esta situación, Vietto apuntó contra Costas: “Con Gustavo somos polos opuestos desde lo futbolístico. No fue fácil para mí y creo que por eso participé poco, pero siempre con respeto".

"Es un técnico que a Racing le dio mucho, pero a mí, por mis formas futbolísticas, no me ha ayudado mucho para entrar a su manera de jugar. No lo estoy culpando, solo explico cómo me sentí como jugador desde lo futbolístico. Le deseo lo mejor”, añadió.

Además, Vietto dijo: “La idea era continuar. Yo vine con la idea de terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente no se pudo dar. Fue sorpresiva la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, cuesta procesarlo”.

Además, el delantero de 32 años se refirió a los rumores de un supuesto contrato de productividad que le ofreció la dirigencia de Racing: “Daba un poco de temor la vuelta al país. Una vez que tomamos la decisión, la abrazamos con ganas. Lamentablemente no se pudo dar. Hay que ir para adelante. Me angustia porque me enteré hace poco. Tenía la esperanza y las ganas de que de parte del club hubiera un ofrecimiento o algo para continuar".

"De parte del club se estuvo diciendo que no acepté un contrato con rebaja salarial o de productividad y la realidad es que no existió un ofrecimiento. Yo para Racing siempre voy a estar y tocará como hincha”, aseveró.

Además, Vietto indicó: “Tal vez hoy, para la gente, quedó plasmado, dado a que no tengo mucha edad, que quizás tengo algún problema de salud o crónico. Quiero aclarar que no es así. No tengo ningún problema crónico. Se tardó en tener la autorización de Conmebol para hacerme un bloqueo, pero desde que me lo hice, si no entré fue por decisión técnica".

"Entiendo lo que se decía porque opinan desde lejos, no saben lo que uno sufre. Fue jodido salir de esa lesión, pero, desde el momento que salí, para mí fue un tema olvidado y estuve a disposición”, añadió en relación a una lesión que lo aquejó durante el año y medio que duró su segundo ciclo en Racing.

Por último, Vietto habló sobre lo que será su futuro fuera de la Academia: “Ahora estoy abierto a todo, no le cierro las puertas a nada, pero todavía estoy procesando la noticia y toca descansar con la familia. Ya se irá decidiendo cuando se abran los mercados. Obviamente, no jugaré en Independiente, pero mi carrera futbolística seguirá por muchos años más, no le cierro la puerta a nada. Todavía ni me siento afuera de racing, me considero jugador del club. Necesito unas semanas para asimilarlo”.