Ya se juega el selectivo de pádel de menores en la región

Participan tanto damas como caballeros, divididos en diversas categorías. En damas, las categorías incluyen Sub 12 “A”, Sub 14 “A”, Sub 16 “A” y Sub 18 “A”. En caballeros, las divisiones son Sub 12 “A” y “B”, Sub 14 “A” y “B”, Sub 16 “A”, “B” y “C”, y Sub 18 “A” y “B”.