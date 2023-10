Ya van 10: otro técnico dejó su cargo en la Copa de la Liga Profesional

La Copa de la Liga Profesional está que arde. Los equipos que pelean el descenso quedaron en su mayoría dentro de la Zona A . Por la tabla anual, uno de ellos bajará a la segunda categoría y los resultados no pueden esperar.

Esta tarde, Gorosito concurrió al predio 4 de junio de la capital santafesina para saludar y despedirse de los jugadores, y dejo en claro que no estaba conforme con la decisión de los dirigentes , ninguno de los cuales asistió a la despedida de "Pipo" del plantel.

"La sensación es de tristeza, porque a nosotros nos hubiese gustado quedarnos mucho tiempo en Colón, pero hay una realidad que los resultados no están acompañando y cuando pasa eso, el entrenador es la decisión más débil”, indicó Gorosito.

Consultado respecto de quién tomó la decisión, Gorosito dijo: “Estaba con fuerzas, me sentí muy respaldado por los jugadores, ellos no querían que nos vayamos” y aclaró que no hablo con el presidente de Colón, José Vignatti, quien le habría pedido la renuncia ayer.

“No importa de quien es la decisión. Tal vez viene cualquiera y revuelve un poco y se soluciona. No hable nada con Vignatti. Solo lo hice con Abbondandolo", en referencia al manager Miguel Abbondandolo, quien viene de ser dirigente de Atlético Tucumán.

Colón cosecha 39 puntos en la tabla anual y, después de Arsenal –que ya se va por promedios-, es el peor equipo del año. Por encima suyo se encuentra Tigre, con 40 unidades –aunque con un partido menos-, y en 41 están igualados Huracán, Sarmiento y Vélez.

Por esta situación, el equipo deberá moverse rápido. Uno de los nombres que sonó para reemplazar al ex River en las últimas horas es el de Israel Damonte, que viene de dirigir a Sarmiento.

Los otros técnicos que se quedaron sin trabajo en la Copa de la Liga Profesional

Pablo Lavallén (Sarmiento de Junín), Ricardo Zielinski (Independiente), Juan Manuel Sara (Tigre), Gabriel Milito (Argentinos Juniors), Sebastián Romero (Gimnasia La Plata), Frank Darío Kudelka y Sebastián Salomón (Lanús), Federico Vilar (Arsenal) y Fernando Gago (Racing).