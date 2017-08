Entre los proyectos que los distintos bloques insistieron en tratar para convertir en ordenanzas aparece el impulsado por el bloque del MPN referido al monitoreo ambiental.

En ese marco el concejal Marcelo Marchetti expresó que “el Intendente no puede negar que siempre se va atrás del problema. Hay que ser necio para no admitir que a diario proliferan basurales en distintos puntos de la ciudad y que no campañas para desalentar estas malas conductas. Es por esto que impulsamos y sancionamos esta Ordenanza, pero es vetada con fundamentos que no están a la altura”.

Embed Hemos ratificado 4 proyectos Vetados por el Intendente ,creemos que la voluntad de este Concejo Deliberante debe ser respetada X Quiroga — andrea ferracioli (@andreaferraciol) 31 de agosto de 2017

El proyecto fue aprobado por mayoría, sin acompañamiento del bloque oficialista.

Lo mismo ocurrió con la iniciativa del edil Sebastián Gamarra (Frente Renovador) que establecía paradas flexibles para que los neuquinos puedan decidir dónde tomar y bajar del colectivo durante la noche.

Embed Revertimos veto de Quiroga. Es ordenanza las Paradas Flexibles. Los neuquinos podrán decidir dónde tomar y bajar del colectivo en la noche. — Sebastián Gamarra (@tatagamarra) 31 de agosto de 2017

"Entendemos que la posibilidad de que el pasajero pueda detener el colectivo en un lugar donde está más seguro, que esté transitado, ayuda. No se resuelve el problema de la inseguridad con esta ordenanza, eso está más que claro, pero debe ser interés del municipio el colaborar con los organismos de seguridad para facilitar estas propuestas”, expresó el concejal.