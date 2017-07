Desangrado, Cipo espera sumar más refuerzos

La dirigencia albinegra logró la continuidad de ocho futbolistas y acordó la incorporación de tres refuerzos. Sin embargo, ya son siete las desvinculaciones confirmadas. La última fue la de Jorge “Coco” Gaitán.

La base del equipo que terminó jugando está asegurada, y que se le suman dos refuerzos de experiencia: el delantero Jorge Piñero Da Silva y el defensor Federico Velásquez. Además de la presencia del ex goleador de Pacífico en el Federal C, Jesús Molina, que llegará como una apuesta del club.

De los futbolistas que arreglaron su continuidad, Cipo tendrá bajo los tres palos a la figura de los playoffs, Matías Alasia; entre los defensores seguirán Gastón Valente, César Medina y Nelson Seguel; en el mediocampo, Eduardo Vilce, Fabio Giménez y Maximiliano Carrasco; y en la delantera, Germán Weiner. Todos renovaron su contrato por otra temporada.

Además, los futbolistas canteranos Ezequiel Ávila, Matías Carrera, Gustavo Del Prete y Juan Strak mantienen un vínculo contractual con el club. En la misma situación se encuentra Juan Pablo Pereyra, el refuerzo que llegó a principios de año y firmó hasta junio del 2019. Pero el cuerpo técnico no lo tendrá en cuenta y el jugador busca un nuevo destino futbolístico.

7 jugadores dejaron el club hasta el momento.

Se fueron Opazo (Newell’s), Lamolla (Estudiantes de Río Cuarto), Farías (Desamparados de San Juan), Prieto (Sportivo Patria), Pinto, Mellado y Gaitán.

31 de julio, el día que Cipo pondrá en marcha la pretemporada .

Las despedidas

La salida más resonante en Cipo es la de Daniel Opazo, quien fue vendido a Newell’s (75% del pase) y ya se encuentra entrenando con el plantel de Juan Manuel Llop. El defensor Marcos Lamolla, posiblemente el máximo referente en los últimos dos torneos, decidió que su ciclo en el Albinegro había concluido y se incorporó al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, donde ya inició la pretemporada.

Por otro lado, el club prescindió de los servicios de Lucas Farías, Gastón Pinto, Hugo Prieto y Lucas Mellado; mientras que Gaitán, en la CAI de Comodoro Rivadavia, no llegó a un acuerdo para su continuidad. “No se dio por dos motivos, primero porque necesito jugar y en Cipo creo que no iba a tener lugar o el que iba a tener, para pelear un puesto, no me gusta, que es el de volante por derecha. Y segundo, por lo económico. Las ofertas que llegaron eran muy buenas en comparación con mi sueldo”, explicó el jugador a este medio.

Las negociaciones con el defensor Damián Jara aún no concluyeron. Villa Mitre está al acecho del cipoleño, que en estas horas define su futuro para la próxima temporada. Lo cierto, por ahora, es que Cipo necesita reforzarse.

“Mi intención era jugar donde sea, buscar continuidad. Si era en Cipo, mejor, pero no se dio y se abrieron otras puertas. Estoy muy agradecido al club”.Jorge “Coco” Gaitán. El volante se despidió oficialmente de Cipolletti.